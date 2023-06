OBRAZEM: Kozojídky porazily Strážnici a slavily postup. Klub chystá nové zázemí

Na tento moment se dlouho těšili. Fotbalisté Kozojídek v duelu pětadvacátého kola C skupiny I. B třídy porazili 3:1 Strážnici a se svými příznivci patřičně oslavili postup do I. A třídy. „I když jsme si postup vybojovali s předstihem, i ve zbytku sezony chceme vyhrávat. Vstup do zápasu se Strážnicí se nám podařil, dali jsme brzo gól. S výhrou 3:1 jsme spokojení,“ zhodnotil duel kozojídský trenér Richard Hrotek.