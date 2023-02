Jedenadvacetiletý Grábl, jenž začínal s fotbale ve Velkých Němčicích, prošel brněnskou Spartou a naposled nastupoval za rezervu Líšně. „S Lednicí jsem byl v kontaktu delší dobu, některé kluky jsem znal a Moravan pro mě byl jednoznačná volba. V Líšni jsem hrál za béčko a přece jenom tam přístup k hráčům není takový, jako když se jedná o první mužstvo,“ prozradila posila pro klubový web.

OBRAZEM: Lakeová v Hustopečích skočila britský rekord. Favoritům se nedařilo

Vedení lednického klubu jedná o příchodech dalších hráčů. „Připravují se s námi ještě další noví hráči, ale nechci jejich jména zveřejnit, dokud nebudou přestupy hotové,“ tajil Volf.

Diváci, kteří sledovali sobotní výhru nad Osvětimany, viděli v lednickém dresu bývalého záložníka divizního Lanžhota Radima Kleibera. Jedenatřicetiletý záložník se dokonce zapsal do střelecké listiny a spolu s Pavlem Simandlem, jenž proměnil penaltu, se podepsali pod první vítězství.

Zkušený stratég počítal v zimní přestávce i dvě ztráty. Matěj Wallisch, který zaznamenal v devíti podzimních duelech jednu branku, se přesunuje do béčka. Zkušený kanonýr Miroslav Fóbl definitivně ukončil hráčskou kariéru a přesunul se do role asistenta trenéra. „Dozrál čas, abych pověsil kopačky na hřebík. Už jsem se vracel několikrát, někdy mi to nebylo ani milé. Jsem rád, že můžu v Moravanu pokračovat v realizačním týmu,“ netajil Fóbl, jenž v kariéře nastřílel v krajských soutěžích přes dvě stě branek a vedení Lednice jej považuje za klubovou legendu.

Hon na krtka! Fotbalové hřiště v Bavorech navštívil i deratizér

Zimní příprava osmého celku krajského přeboru jde podle plánu. „Hráči měli od listopadu individuální tréninkový plán, společně jsme začali trénovat v domácích podmínkách v polovině ledna. Kluci se jeví velmi dobře, když vzpomenu na loňskou přípravou, když jsem do klubu přišel, nedá se to srovnat. S přístupem hráčů jsem velmi spokojen,“ chválil Volf své svěřence.

Před začátkem jarní části Moravan vyzve ještě Bohunice, Slovan Brno, Dubňany, Velkou Bíteš a Bystřici nad Pernštejnem.