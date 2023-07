První test. Fotbalisté Ratíškovic zahájili letní přípravu vítězstvím nad sousedními Miloticemi, které v pátek večer porazili 4:0. „Těší mě, že jsme nějaké góly dali a žádné nedostali, ale při vší úctě k soupeři, rozdíl dvou tříd by měl být vidět, i když se jedná o přípravu,“ zhodnotil utkání ratíškovický kouč Petr Zemánek.

Fotbalisté Milotic (v červeném) podlehli 0:4 Ratíškovicím. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Ten počítal na startu letní přípravy několik ztrát. V Baníku skončil Jakub Nedorostek, jenž využil volné přestupové okno k přesunu do Strážnice. „Utekl nám poslední den volného přestupového období, vůbec jsme s tím nepočítali,“ mrzelo zkušeného stratéga.

FK Milotice – FK Baník Ratíškovice 0:4 (0:1)

Branky: Venclík, Imrich, Sukup, Kočiš.

Záložní řadu oslabí i ztráta nadějného Martina Lacka. „Odešel do ligového dorostu Slovácka, což respektuji, protože se jedná o krok nahoru. Moc mu přeju, aby se tam prosadil, je to pro něj obrovská šance, má ještě dva dorostenecké roky před sebou. Věřím, že mu půl rok v našem áčku pomohl a ukáže se ve Slovácku v dobrém světle,“ přál si Zemánek.

Baníku už nepomůže ani zkušený brankář Jiří Chromý. „Moc nám pomohl v nejtěžším boji o záchranu, ale s největší pravděpodobností ukončil kariéru. I když nikdy neříkej nikdy,“ usmál se trenér.

Aby toho nebylo málo, o start sezony přijde i kanonýr David Marcián, jenž odletěl na studijní pobyt do Ameriky. „Měl by nám chybět šest soutěžních zápasů. Je to pro nás ztráta, ale jsme schopní si s jeho absencí poradit,“ netajil Zemánek.

Jedinou novou tváří v ratíškovickém dresu byl Lukáš Polanský. „Jedná se o krajního beka, který vyšel z dorostu v Hodoníně. Pochází z Vracova, odkud k nám jezdí i Martin Kordula a Tomáš Petrucha, což se nám hodí. Priorita jsou pro nás kluci z nejbližšího okolí, to Lukáš splňuje. Doufám, že se domluvíme a zůstane u nás,“ prozradil bývalý ligový fotbalista.

Milotice i po sestupu z I. A třídy udržely kádr až na výjimky pohromadě. „Odešel pouze Adam Cupal do Šardic a Zdeněk Bartoň je na zkoušce v divizním Bzenci. Naopak přišel z Brněnska Ondra Kuchař a přípravu s námi zahájil i Vojta Hartman ze Bzence,“ přiblížil milotický gólman Libor Nikl.

Na lavičce nováčka I. B třídy při prvním přípravném utkání chyběl nový kouč Přemysl Kováře, který byl na dovolené. „Trénujeme čtrnáct dnů, máme nového trenéra, zkoušíme nové praktiky, uvidíme, jak se v soutěži chytneme,“ nechtěl předbíhat brankář.

Derby podle něj rozhodl až závěr, v němž Ratíškovice přidaly tři branky. „Zápas byl ze začátku vyrovnaný, ale šlo vidět, že Ratíškovice mají víc natrénováno, na konci zápasu nás uběhaly,“ uzavřel Nikl.