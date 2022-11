Domácí nastoupili bez Petra Zemánka mladšího, Slavii scházel exligový kanonýr Pavel Simr. „Petr studuje dálkové trenérství, o víkendu měl studijní povinnosti, proto chyběl. S absencí Simra jsem počítal. Když jsem se díval na záznam posledního zápasu Slavie, odkulhal se zraněním. V jeho věku už je náročné se dostat za týden do kupy,“ správně předpokládal lodivod Baníku.

Skóre utkání otevřel v osmadvacáté minutě hostující Vojtěch Čech, který pohotově zakončil centr Arutjuna Ovsepjana. Jedenadvacetiletý fotbalista Slavie, jenž své hostování z Hodonína přeměnil v letní přestávce v přestup, skóroval za Morendu i v minulém střetnutí s Ratíškovicemi. „Přestože v minulé sezoně hrála Slavia o sestup a nyní je na špici, čekal jsem od ní trošku víc. Mají nové hráče, ale herně mě ničím nepřekvapili, hráli dle mého očekávání,“ prozradil Zemánek.

Baník nebyl herně horší, vyrovnání se však nedočkal. „Nedáváme branky nebo se na ně hrozně nadřeme. Je to už několikátý zápas, který jsme si prohráli sami tím, že nedáváme vyložené brankové příležitosti,“ zlobil se zkušený stratég.

Ratíškovice navíc od jedenašedesáté minuty hrály bez vyloučeného Tomáše Knotka, který na útočné polovině skluzem dohrál protihráče. „Bylo to v zápalu boje, ale naprosto zbytečné. Nevím, jestli to bylo na červenou, rozhodčí se tak každopádně rozhodl. Nám to výrazně neublížilo, naopak jsme se semkli a šli za vyrovnáním i v deseti,“ přiblížil Zemánek zákrok na červenou kartu.

Místo vytouženého srovnání se podruhé v utkání radovali hosté, jejichž vítězství korunoval v devadesáté minutě Dennis Kanabe. „Přijeli jsme pro tři body a odvážíme si je. To je to nejpodstatnější. Pokud mám hodnotit, tak si myslím, že zaslouženě. Domácí hrají klasický slovácký bojovný fotbal, my jsme se jim v tom vyrovnali. Obě mužstva dostala po pěti žlutých kartách a domácí i červenou, ale nemyslím si, že duel byl nějak extrémně tvrdý,“ uvedl pro klubový web hostující kouč Libor Danihelka.

FK Baník Ratíškovice – SK Moravská Slavia Brno 0:2 (0:1)

Branky: 28. Čech, 90. Kanabe.

Rozhodčí: Burgr – Stejskal, Smutný.

ŽK: 31. Dobeš, 35. Imrich, 79. Marcián, 79. Kočiš, 90. J. Bábíček – 16. Hanuš, 43. Pešta, 51. Čech, 63. Kanabe, 80. Gruber.

ČK: 61. Knotek.

Diváci: 200.

FK Baník Ratíškovice: Měchura – Kundrata, Skřivánek, Kočiš, Imrich, Dobeš (84. J. Bábíček), Knotek, Sukup (46. T. Bábíček), Ševčík, Antoš, Marcián.

SK Moravská Slavia Brno: Šurkala – Hanuš, Kubík, Beran, Gruber, Ovsepjan, Černý (72. L. Roštínský), Pešta (90. P. Roštínský), Čech, Doležal (88. Dědič), Kanabe.