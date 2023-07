Gólová paráda. Fotbalisté Šardic budou v příštím ročníku C skupiny I. B třídy hlavní aspirant na postup. Ambiciózní celek z Hodonínska v sobotním přípravném duelu s osmi zvučnými posilami v sestavě přestřílel 5:0 Křenovice. „Jelikož jsme teprve v přípravě, malinko nám vázla kombinace. Ale jsem moc rád, že jsme utkání vítězně zvládli, i když se potřebujeme sehrát, je to ještě v syrovém stavu,“ řekl šardický kouč Ivan Šerfőző.

Fotbalisté Šardic (v bílém) porazili Křenovice 5:0. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Šardice na novou sezonu pořádně zbrojí, jejich dres nově oblékli Petr Kyselka z třetiligového Hodonína, Jakub Kaňovský z Boršic, František Lamáček z Mutěnic, Adam Cupal z Milotic, Stanislav Čížek ze Starého Poddvorova, Josef Foltýn z Hodonína a Roman Stehlík z Hovoran. „Devadesát procent mančaftu spolu hraje poprvé, ale postupně si to sedá. Máme všichni společné ambice, chceme jednoznačně postoupit,“ hlásil nový útočník Čížek.

Ten zvažoval po sestupu Starého Poddvorova do okresního přeboru kromě Šardic ještě jednu nabídku. „Oslovily mě i Mutěnice, ale rozhodl jsem se, že půjdu do Šardic,“ uvedl.

Dvěma brankami do sítě Křenovic na sebe upozornila i nejčerstvější útočná posila Martin Ivančic. „Jedná se o zkušeného útočníka, který prošel Slováckem, Břeclaví a posledních deset let hrál v Rakousku,“ představil Šerfőző čtyřiatřicetiletého kanonýra.

Ani číslo osm však není konečné, vedení klubu jedná s Krumvířem o příchodu gólmana Ondřeje Petráše. „Ondra se s námi normálně připravuje , ale zatím jsme se s Krumvířem ještě nedohodli. Budeme na jeho příchodu pracovat dál,“ prozradil zkušený stratég.

Ten už naopak nepočítá s Vítem Benešovským a Ondřejem Zicháčkem, kteří zamířili do Hovoran, Tomášem Varmužou, jenž přestoupil do Rakouska, Tomášem Knapem, který bude oblékat dres Gbel a Lukáš Chromeček bude nastupovat za Dolní Bojanovice. Začátek sezony z rodinných důvodů zmešká i zkušený Radek Benešovský, další ostřílený fotbalista Lukáš Trávník přerušil aktivní kariéru a přesunul se do realizačního týmu.

Nejistá je i budoucnost křídelníka Filipa Kocáka, který do sobotního utkání rovněž nezasáhl. „Nehrál, protože byl na rodinné oslavě, ale zajímají se o něj Ratíškovice. Pokud bude chtít hrát vyšší soutěž, určitě mu nebudeme bránit,“ neskrýval Šerfőző.

Jeho celek nastoupí k dalšímu přípravnému zápasu v sobotu v Dubňanech, i když právě na dubňanský Baník narazí Šardice následně v předkole poháru. „V přípravě proti nám nejspíš nastoupí kombinovaný mančaft dubňanského áčka i béčka, nechtěli jsme domluvený přátelák kvůli poháru rušit,“ vysvětlil kouč.

FK Šardice - Křenovice 5:0

Branky: Ivančic 2x,Čížek, Šenfelder, O. Novotný.

FK Šardice: Tóth (46. Gebhart) - Veverka, Kyselka (60. Stehlík), T. Novotný ( 82. Kaňovský), Cupal (60. Foltýn), Lamáček (46. O. Novotný), Mokruša, Šenfelder (79.Cupal), Kaňovský (60. Michna), Ivančic, Čížek.