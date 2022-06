Přestože domácí Spartak v jarní části ani jednou neprohrál a patří mu druhé místo ve skupině C I. B třídy, úvod zápasu patřil Šardicím. „Hru soupeře známe, proto jsme tomu uzpůsobili i naši taktiku. Dobře jsme protihráče dostupovali a do žádných vyložených šancí se domácí nedostali. Přestože nám chyběli Lukáš Trávník, Tomáš Novotný nebo Martin Vaverka, mančaft pracoval statečně. Kluci plnili vše, co jsme si v kabině řekli. Podali maximálně zodpovědný výkon“ chválil hostující lodivod Ivan Šerfözö.

Jeho svěřenci byli za svůj aktivní výkon odměněni ve 21. minutě, když sudí Jonáš odpískal za ruku domácího obránce Víta Čechovského pokutový kop. K exekuci se postavil Patrik Bohun, který nabídnutou příležitost proměnil.

Zemánek o finále poháru: Škoda, že to skončilo šarvátkou fanoušků s policií

Po změně stran se dostali do zakončení i domácí, v největší příležitosti však Lukáše Maršálka vychytal gólman Michal Gebhart. „Ve velkém vápně nám chyběla fotbalovost, špatně jsme s nabídnutými příležitostmi naložili. Ale když za celý zápas vystřelíme pouze třikrát na branku, to je hodně málo,“ rozhodil rameny Pochylý.

Hráči Baníku hráli ve druhém dějství ze zabezpečené obrany a hrozili především z rychlých brejků. Domácí defenzivu trápil svou rychlostí forvard Tomáš Voříšek. „Je to brejkový hráč, byl hodně vidět. Ale myslím si, že minimálně dvě branky měl vstřelit. Nechci tím shodit jeho výkon, hrál výborně, ale měl na to, aby dal gól,“ komentoval Šerfözö výkon útočníka.

OBRAZEM: Výhra, šampaňské i pohár od České Miss. Hodonínští fotbalisté slavili

Druhé branky se už diváci na svatoborském stadionu nedočkali. Spartak tak přišel o svou neporazitelnost, která trvala dlouhých jedenáct zápasů. Naopak Šardice si připsali cenný skalp druhého týmu soutěže. „Je to derby, přišlo hodně fanoušků. Mám takové zápasy rád. V podzimní části jsme porazili první Ždánice, teď jsem klukům řekl, že historie se může zopakovat. Šlo jen o to, aby si kluci věřili. To se podařilo a obrali jsme favorita,“ tvrdil spokojený stratég Baníku, jenž v minulosti vedl i Svatobořice.

Domácí kouč z první jarní porážky nedělal vědu. „Chtěli jsme dostat pod tlak Vnorovy, což se podařilo. Podle mě je to nejlepší tým soutěže a nemá konkurenci, i když se teď zvedli i Kozojídky. My se soustředíme sami na sebe a pojedeme do Ždánic vyhrát. Musíme být ale kvalitnější v přechodové fázi a proměnit gólovky. Třeba nám pomůže i návrat po zranění útočníka Adama Čechovského. Druhý marod Pavel Nauš má bohužel kvůli svalovým problémům po sezoně,“ dodal Pochylý.

SK Spartak Svatobořice - TJ Baník Šardice 0:1 (0:1)

Branky: 21. P. Bohun z pen.

Rozhodčí: Jonáš – Koryčanská, Bezdíček

ŽK: 77. Nechvátal, 80. Staňa – 35. Šenfelder, 53. Chromeček, 77. Benešovský

Diváci: 637

SK Spartak Svatobořice: Dvořák – V. Čechovský, Staňa, Adamec, Varmuža – Maršálek (81. Sklenář), Pochylý, Šimeček (68. Antoš), Pazderka – Nechvátal, Kačer

TJ Baník Šardice: Gebhart – Michna, Voříšek, Benešovský, Zicháček (54. Veselý), Knoflíček, Bohun (73. Pekařík), Hála, Šenfelder, O. Novotný, Chromeček