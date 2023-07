Fotbalisté Mutěnic v letní přípravě dál čekají na výhru. Po prohře s Radimovem a remíze s Dunajskou Lužnou ve středu na domácím hřišti vinaři podlehli 1:2 Velkým Pavlovicím. „Zkusili jsme nové hráče, kteří sem přišli. Něco fungovalo, něco ne. První půlku se hrál slušný fotbal, ale po prostřídaní nebyla hra dle mých představ,“ zhodnotil duel mutěnický kouč Libor Snopek.

Fotbalisté Mutěnic (v zeleném) podlehli Velkým Pavlovicím 1:2. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Ten se musel v létě vypořádat s odchody Františka Lamáčka, který zamířil do Šardic, a Martina Maňáka, jenž přestoupil do Hroznové Lhoty. S týmem se nepřipravuje ani křídelník Richard Svoboda, který je na testech v divizním Lanžhotě. „Situaci samozřejmě řešíme, pokud Richard odejde, musíme sehnat adekvátní náhradu,“ věděl zkušený stratég.

Pod Búdy zatím dorazil pouze obránce Tomáš Jungwirth z Hodonína. S mužstvem se dále připravují Sebastian Kaizar z Břeclavi, Michal Bruce z Čejkovic a Kryštof Petrásek, jenž naposled hrál v Rakousku. „Těžko se mi noví hráči hodnotí, jsme ve fázi, kdy zkoušíme. Nemůžu říct, jestli se někdo jeví dobře, nebo špatně,“ nechtěl předbíhat Snopek.

Mutěnice čeká poslední přípravný duel v sobotu, kdy se představí od půl šesté večer na hřišti Hroznové Lhoty. V sobotu 5. srpna pak odehrají první kolo krajského poháru s vítězem z dvojice Šardice – Dubňany. „Chybí mi v naší hře jednoduchost, místo abychom si nahráli prvním druhým dotykem, vymýšlíme zbytečné kličky nebo zbytečné nahrávky domů. Do začátku krajského přeboru máme ještě dva zápasy, snad si to sedne a bude to lepší,“ přál si trenér.

Spokojenější byl po středečním utkání jeho protějšek na velkopavlovické lavičce. „Do zápasu jsme vstoupili z plné přípravy, v úterý jsme normálně trénovali, kluky jsem nijak nešetřil. Máme nové hráče, malinko jsme změnili herní styl, myslím, že jsme víc na balonu. Zatím jsem s přípravou spokojený, ale až soutěž ukáže, jak na tom jsme,“ pravil hostující lodivod Stanislav Hřiba.

Jeho celek v letní pauze posílili David Beneš z Moravského Žižkova, Tomáš Měřínský ze Ždánic a Jakub Gremmel z Brumovic. „Všichni tři mají vazby na Velké Pavlovice, Tomáš s Kubou u nás už v minulosti dokonce hráli. Snažíme se tvořit tým z hráčů z okolí, kteří k našemu klubu něco cítí,“ neskrýval kormidelník.

Citelnou ztrátou však bude odchod nejlepšího kanonýra mužstva z minulé sezony Jána Vrablice, který pomohl dvaadvaceti brankami k šesté příčce B skupiny I. A třídy. „Vrablic byl náš nejlepší střelec, ale vrátil se zpět na Slovensko, kde bude hrát za béčko Myjavy,“ prozradil Hřiba.

Kromě něj bude Slavoji chybět i Richard Biksadský. „Ríša přerušil kvůli studijním povinnostem aktivní kariéru,“ vysvětlil lodivod.

Cíl Velkých Pavlovic pro nadcházející sezonu je jasný. „Chceme se pohybovat v horních patrech tabulky, ale hlavně hrát hezký fotbal, na který budou rádi chodit fanoušci,“ uzavřel Hřiba.

FK Mutěnice – TJ Slavoj Velké Pavlovice 1:2 (1:1)

Branky: 17. Mokruša – 43. Bulíček, 50. Vejvančický