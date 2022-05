OBRAZEM: Vnorovy přivezly z Kozojídek remízu. Bod vystřelil v závěru Bittner

Třaskavý souboj nabídlo utkání 21. kola skupiny C I. B třídy Jihomoravského kraje mezi Kozojídky a Vnorovy. Domácí svěřenci Richarda Hrotka vyhráli šest jarních utkání a pouze jednou prohráli 0:1 ve Svatobořicích. Hostující Vnorovy přijely do nedalekých Kozojídek pozitivně naladěni, protože v minulém utkání přestřílely třetí Uhřice vysoko 7:1. Utkání dvou rozdílných poločasů nakonec skončilo remízou 2:2, kterou zařídil hostující Josef Bittner brankou z 89. minuty. „Bod bereme všemi deseti. Je potřeba se na situaci podívat reálně. Do utkání nastoupili obyčejní kluci ze Vnorov proti žoldákům z Kozojídek, takže jsme vytěžili ze zápasu opravdu maximum,“ řekl po utkání vnorovský trenér Jan Ondra.

Fotbalisté Kozojídek (v zelených dresech) remizovali s Vnorovy 2:2. | Foto: Pavlína Burešová