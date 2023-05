Dvacáté kolo B skupiny I. A třídy nabídlo veselské derby. Fotbalisté Vnorov v něm otočili stav utkání a porazili sousední Veselí nad Moravou těsně 2:1. „Derby jsme sice prohráli, ale bylo to slušné utkání s krásnou kulisou. Musím vyzdvihnout perfektně nachystané hřiště, všechno bylo na jedničku,“ řekl veselský kouč Jiří Dekař.

Fotbalisté Vnorov (v červeném) porazili v derby Veselí nad Moravou 2:1. | Foto: Barbora Břečková

Jeho celek táhne v odvetné části talentovaný Matěj Břečka, jenž v osmé minutě otevřel skóre nedělního zápasu. „Stoper poslal kolmou přihrávku do křídla, Šimon Kosíř přešel přes obránce a dal balon pod sebe na Matěje, který dal gól. Krásná akce,“ uznal spokojeně hostující stratég.

Dvaadvacetiletý veselský odchovanec zaznamenal na jaře už šestou branku. „Když přišel z dorostu, hrál středního útočníka. I já jsem ho v zimě v útoku zkoušel, ale na křídle mu to sedí víc. Umí hrát zleva i zprava, je to rychlostní hráč s perfektní levačkou. I když ve Vnorovech se trefil pravou nohou,“ smál se Dekař.

Vnorovy však inkasovaná branka nerozhodila a do poločasu ještě zásluhou Martina Slavíka srovnaly. Obrat dokonal v osmašedesáté minutě Nikola Absolon a domácí se radovali ze zisku tří bodů. „Gól nás trochu uchlácholil, mysleli jsme si, že to půjde lehce. Vnorovy nás především v druhé půlce zatlačily a gólem Absolona otočily zápas. Měli jsme ještě brankové příležitosti, ale domácí to s velkým nasazením ubránili. Zkušeně pak podrželi balon na naší půlce a dotáhli zápas do vítězného konce,“ pravil veselský lodivod.

Ten po zápase přiznal, že doufal na hřišti třetího celku soutěže v remízu. „Věřil jsem, že ze Vnorov dovezeme alespoň bod. Ale i když se jim na jaře nedaří výsledkově tak jak na podzim, mají velmi kvalitní kádr a v zápase to jasně prokázaly. Po vstřelení naší branky se Vnorovy zklidnily a hrály líbivý fotbal,“ uznal Dekař.

V domácím táboře panovala po vítězném derby spokojenost. „Bylo to pro nás důležité vítězství, protože se nám v poslední době příliš výsledkově nedařilo. Výhra v derby je pro hráče i diváky velké povzbuzení,“ neskrýval vnorovský záložník Marek Janoušek.

Zisk tří bodů před třemi stovkami diváků se podle něj však nerodil lehce. „Úvodních dvacet minut byli hosté určitě aktivnější a dělali nám problémy. Jednogólové vedení ještě mohli navýšit ze standardní situace, ale branku nedali. Naopak nám se podařilo těsně před poločasem vyrovnat a ve druhé půli jsme z protiútoku vstřelili vítěznou branku,“ ohlédl se za nedělním duelem zkušený fotbalista.

Agro tak ukončilo sérii čtyř zápasů bez výhry, kterou odstartovalo na začátku dubna porážkou 0:2 ve Vojkovicích. „Měli jsme zraněné některé hráče a odklonilo se od nás štěstí, které stálo v podzimní části zase na naší straně. Konkrétně v Nikolčicích jsme měli vést 3:0, ale nepadalo nám to tam. Soupeř nás potrestal a bylo po zápase,“ vrátil se Janoušek k duelu devatenáctého kola, v němž Vnorovy prohrály 1:3.

Veselí nad Moravou zůstává s patnácti body na dvanácté příčce a v příštím kole přivítá na domácím hřišti v sobotu od pěti hodin odpoledne lídra soutěže z Pohořelic. Vnorovy drží se čtyřiceti body třetí místo a v neděli od půl páté odpoledne je čeká duel na hřišti čtvrtého Rohatce.

SK Agro Vnorovy – FC Veselí nad Moravou 2:1 (1:1)

Branky: 45. Slavík, 68. Absolon – 8. Břečka.

Rozhodčí: Kubec – Musil, Šenkýř.

ŽK: Absolon, J. Motyčka – Břečka, Suchánek, Zálešák.

Diváci: 300.