Z jeho kádru odešli Lukáš Trávník, Michal Vydařilý, Tomáš Novotný nebo brankářská jednička Tomáš Maloň. Své fotbalové vytížení snížili na minimum i Jiří a Hynek Maršálkové. "Jde o hráče, kteří měli obrovskou kvalitu. Teď máme vlastně novou obranu a až soutěž nás prověří," pravil Houška.

Mutěnice odehrály od konce května devět přípravných zápasů, v nichž prohrály třikrát. Hned v prvním z nich podlehly brněnské Spartě 1:6, následně účastníkovi okresního přeboru na Zlínsku z Boršic 0:6 a v polovině července padly s divizním Startem Brno 0:4.

Zápasy Mutěnic od května 2021 (postupně)

Sparta Brno - FK Mutěnice A 6:1

SK Boršice - FK Mutěnice A 6:0

Baník Dubňany - FK Mutěnice A 2:3

FK Mutěnice A - Slavoj Velké Pavlovice 5:2

Starý Poddvorov (OP) - FK Mutěnice A 1:8

Sokol Petrov (OP) - FK Mutěnice A 0:3

Start Brno (divize) - FK Mutěnice A 4:0

FK Mutěnice A : Moravan Lednice 2:0

Blatnice p. Sv. Ant. - FK Mutěnice A 2:7

Dalších šest zápasů proti celkům z nižších soutěží mutěničtí fotbalisté zvládli. Naposledy na začátku srpna si zastříleli v prvním kole krajského poháru, když splnili roli papírového favorita a porazili Blatnici pod Svatým Antonínkem z I. B třídy 7:2.

"Jak jsme na sezonu připraveni, zjistíme až třeba za tři kola. Opory, které nás opustily, měly skutečně velkou kvalitu a musíme je nahradit klukama, kteří k nám přišli z nižších soutěží. Na druhou stranu ale zase chtějí hrát a zlepšovat se," poznamenal mutěnický stratég.

Celek z Hodonínska zahájí nový ročník krajského přeboru v sobotu od půl šesté večer na domácím hřišti, kam zavítá jeden z aspirantů na postup do divize - Tatran Bohunice. "Zaplaťpánbůh za tak těžký start, protože aspoň uvidíme, jak na tom skutečně letos budeme. Nechci totiž hrát o záchranu a říkám, že každý je k poražení," zdůraznil Houška.

Přesto jsou Bohuničtí před utkáním jasným favoritem. Ambiciózní brněnský celek získal do svého kádru posily jako bývalého prvoligového záložníka Marka Střeštíka, brankáře Dominika Kunického z Vyškova nebo záložníka Jakuba Krejčíře z Lanžhotu.

"Samozřejmě vím o kvalitách Bohunic, byl jsem se na ně osobně podívat a mají opravdu mužstvo napěchované kvalitou. My ale nemáme co ztratit a určitě nejdeme do zápasu s tím, že prohrajeme," dodal Houška.