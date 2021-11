„Vůbec jsem nečekal, že se mi podaří dát tolik branek. Musím pochválit spoluhráče, kteří jsou výborní a gólové šance mi připravují,“ vyzdvihuje týmové kolegy devětadvacetiletý kanonýr.

V první polovině sezony se prosadil v desíti ze třinácti odehraných duelů, a udržel si tak stabilní výkonnost. „Do čeho jsem kopl, to tam spadlo. Většinu branek jsem dal v prvním poločase z první šance. Měl jsem štěstí,“ usmívá se.

Čím to, že se jeho role v mužstvu oproti loňské sezoně tolik proměnila? „Loni jsme měli v týmu hodně hráčů ze Slovenska, kteří byli výkonnostně jinde než my kluci z Milotic. Po covidové sezoně se ale vrátili domů a zbylo víc prostoru pro nás. K tomu jsme přivedli čtyři mladé kluky a zkušeného Zdeňka Bartoně z Kyjova. V prvním přípravném zápase se Svatobořicemi-Mistřínem jsme prohráli 0:3 a báli se, že spadneme. Nakonec si všechno sedlo a jsme v polovině sezony šestí. To nikdo z nás nečekal,“ září odchovanec Milotic.

Tomu se nejvíc dařilo v říjnovém utkání proti Velké nad Veličkou, ve kterém přispěl k výhře 9:1 pěti brankami. „V dospělém fotbale jsou tolik gólů v jednom zápase ještě nedal. Ve stejném duelu jsem se navíc poprvé v kariéře trefil hlavou. To si budu pamatovat dlouho. Byly to takové dvě premiéry,“ přibližuje.

Za pět zásahů musel přinést spoluhráčům do kabiny odměnu. „Kluci si samozřejmě řekli o svačinu. Přemluvili mě, abych donesl řízky, tak jsem je musel nasmažit. Po pátečním tréninku jsme je zakousli u piva,“ culí se.

Kromě gólů ze hry proměnil taky tři penalty, ke kterým se postavil. Odnesla to Velká nad Veličkou, Šlapanice a Nikolčice. „Jako jednička na penalty je určený náš výborný krajní záložník Radek Kundrata. V zápase proti Lednici ale pokutový kop neproměnil, a tak jsem si při další příležitosti šel pro balon já, aby mi ho nevzal. Už se na něj totiž třepal. Naštěstí jsem proměnil a od té doby mu míč při penaltě nepůjčil,“ směje se Novák, který v mládežnických kategoriích oblékal dres Kyjova.

V tabulce střelců se na snajpra Milotic dotahuje Martin Vaďura z Veselí nad Moravou, jenž má o jeden zásah méně. „Byl jsem se v posledním kole kouknout na zápas Veselí s Lednicí a musím říct, že je ten kluk fotbalově úplně jinde než já. To, co předvádí na hřišti, je neskutečné. O to víc mě těší, že jsem v tabulce před ním,“ má radost.

Víc než individuálních úspěchů si ale cení těch týmových. „Největší radost mám z toho, že jsme vyhráli derby v Dubňanech. Jde o sousední dědinu a ten zápas je vždycky obrovský. Přišlo zhruba pět set diváků, bylo to krásné. Kvalita utkání bohužel nebyla moc velká, ale tak to v derby bývá. Hodně se fauluje a kope, prostě derby,“ popisuje.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Náš cíl je nespadnout. Čím dál od sestupu budeme, tím lépe. Na podzim jsme si nějaké body nahráli, takže se teď nemusíme tolik strachovat,“ těší Nováka.

Gólovou metu si naopak stanovovat nechce. „Mám strach, že když si ji stanovím, zůstanu na čtrnácti trefách i po sezoně,“ dodává s úsměvem.