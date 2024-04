Březina dal rodným Kozojídkám dva góly: Čekají mě poslední dva zápasy

Poprvé přijel do rodných Kozojídek v dresu soupeře. I přesto, že kanonýr Ondřej Březina pomohl Hroznové Lhotě dvěma góly k vysoké výhře 6:0, žádná nevraživost mezi oběma soupeři nepanovala. „Pro mě je velice důležité, že jsme si po zápase s kluky z Kozojídek v přátelské atmosféře sedli. Žádná vyhrocená situace, ani urážky. Bylo to po zápase přesně tak, jak to má být,“ řekl Březina.

Fotbalisté Hroznové Lhoty vyhráli v Kozojídkách 6:0. | Video: František Pavlica

