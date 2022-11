Přitom když mu volali z České televize, nejprve nevěděl, o co jde. „Překvapilo mě to. Myslel jsem si, že stejně jako vždy jde o nějaký charitativní fotbal, ale pak mi to vysvětlili,“ přiznává s úsměvem.

Když se dozvěděl jména týmů, které se před kamerami utkají, moc informací shánět nemusel. „Dobře jsem věděl, kdo proti sobě hraje,“ přiznává s úsměvem.

Právě jihomoravskou I. A třídu skupinu B totiž bedlivě na dálku sleduje.

„Ve Vnorovech je Marek Janoušek, se kterým jsem hrával v dorostu Slovácka, kde jsem potkal i kluky z Hroznové Lhoty. Mám tady spoustu známých. Navíc o postup s nimi bojují i Pohořelice, odkud pocházím, takže výsledky této třídy mě určitě zajímají,“ říká.

Sám byl zvědavý na úroveň soutěže i obou mančaftů, protože Zborovice, kde nyní působí, hrají stejnou třídu na Zlínsku a rovněž se drží v popředí tabulky.

„Byla by to zajímavá konfrontace,“ souhlasí. „Přijde mi, že tím, že je to televizní zápas, tak mělo utkání docela velké tempo. My máme ve Zborovicích o starší mužstvo, hrajeme to trošku jinak. Ale hlavně Hroznová Lhota má velmi dobrý tým, byl by to dobrý souboj,“ myslí si.

Také celek ambiciózní celek z Kroměřížska se pyšní skvělými příznivci, takže televizní přenos by i pro Zborovice byla obrovská událost, velký svátek.

Ordoš by to mohl šéfovi klubu Políčkovi navrhnout …

„Můžu se o to pokusit, ale vůbec nevím, jaké jsou podmínky. Každopádně pro všechny by to byl určitě zajímavý zážitek,“ říká.

Do jara ale mají fotbalisté Pilany klid. Zatímco na jižní Moravě krajské soutěže končí až teď o víkendu, na Zlínsku už většina mužstev zakončila podzimní část a chystá se na dlouhý čas bez fotbalu.

Zborovice si po postupu do vyšší třídy velmi velmi slušně. Po třinácti kolech jsou druhé, na vedoucí Těšnovice ztrácejí jen tři body.

„Věřím, že lidi si to užívají. Jaro bude hodně zajímavé. Soutěž má svůj náboj,“ těší Ordoše.

„Hrajeme hodně slušný, ofenzivní a dost otevřený fotbal, což se mně a hlavně trenérovi moc nelíbí, ale máme fotbalový mančaft, takže dozadu se nikomu moc nechce, i proto máme takové výsledky,“ myslí si Ordoš.

Tým vedený trenérem Radomírem Barnetem až v posledním zápase s Bojkovicemi udržel první nulu v sezoně.

Na druhé straně Zborovice nastřílely 42 branek, nejvíce ze všech týmů. Ordoš se trefil dvanáctkrát, je nejlepším kanonýrem Pilany. A to ještě tři duely kvůli vyloučení v Kunovicích vynechal.

„Nesmyslná červená karta mě trošku přibrzdila,“ vnímá.

Kvůli oplácení vynechal důležité bitvy s Těšnovicemi, Hlukem a Újezdcem.

„Dostal jsem stop na tři zápasy. Ani nevím, proč mě po dvou utkáních neomilostnili. Trošku mě to zarazilo, když to byla moje první červená karta v životě a nikdy dřív jsem nic takového neudělal,“ nechápe a i po skončení podzimu cítí křivdu.

„Dodneška jsem přesvědčený o tom, že jsem ani nic neudělal. Kop jsem jenom naznačil, ani jsem soupeře nezasáhl. Bohužel stalo se. Rozhodčí to vyhodnotili jinak,“ krčí rameny.

Vyloučení jej hodně mrzelo, protože oslabil mančaft. „Navíc jsme dva zápasy beze mě prohráli, možná jsme teď byli první,“ přemítá.

I přes některé ztráty je v klubu spokojený. Ve Zborovicích bude pokračovat i na jaře.

„Jsme dohodnutí,“ tvrdí.

Angažmá v Pilaně jej nadchlo. „Přístup vedení je skvělý, tým je dobrý. Fotbal mě tam baví. Opravdu si to tam užívám. Je to jiné než hrát okresní přebor,“ ví dobře.