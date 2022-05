„Přestože to už je dvaadvacet let, tak na to vzpomínám velice často a rád. I když jsme to finále prohráli, byl to pro všechny z nás velký úspěch, nikoliv však náhodný, což všichni stále vnímáme,“ říká Palička.

Známý odborník se úspěch, který zažil v Ratíškovicích, nebál později srovnat s hokejovým Naganem či tažením anglického Leicesteru za titulem v Premier League.

„Celá vesnice byla na nohou. Pamatuji si průvod lidí, děti s transparenty, jak jsme stáli na balkoně obecního úřadu, kde nás přijal starosta. Dokázali jsme něco, co vůbec nikdo nečekal,“ ví dobře.

O něčem podobném před svým příchodem na Slovácko z Olomouce ani nesnil.

„Když jsem se rozhodl přijmout nabídku druholigového nováčka z Ratíškovic, nepředpokládal jsem, a nebyl zdaleka sám, že něco podobného můžeme dokázat,“ přiznává.

„V obou sezonách jsme skončili ve druhé lize na třetím místě, když týmy před námi postupovaly do ligy. do finále poháru. Obrovský úspěch nebyl ale dílem náhody nebo štěstí, ale kvalitní prací náš všech,“ je přesvědčený.

Mužstvo ze čtyřtisícové obce na konci milénia v cestě do finále za sebou nechalo favorizované Drnovice, Blšany, Plzeň i Vítkovice, narazilo až na Strahově, kde podlehlo Liberci 1:2.

„Vytvořili jsme dohromady výborné mužstvo a to jak fotbalově, tak charakterově. Jsem typ trenéra, který na tuhle věc opravdu dbá. Měli jsme tehdy i hráče z Baníku a Sigmy, kteří tam byli na hostování, dobře jsem je znal. Kluci drželi při sobě, byli pokorní, soudržní,“ vyzdvihuje i po letech.

Palička se stejně jako řada bývalých hráčů Baníku díky úspěchu dostali i do nejvyšší soutěže. Olomoucký rodák získal angažmá v Jablonci, odkud se vrátil zpátky na Moravu.

Vedl Zlín, Zlín, Opavu, Sigmu Olomouc či Vítkovice. Vyzkoušel si také angažmá na Slovensku v Trenčíně.

Milovanému fotbal zůstává věrný i v sedmašedesáti letech. „Věnuji se mu celý život. Patřím k těm šťastným lidem, kteří svůj koníček z dětství v dospělosti změnili na zajímavé zaměstnání,“ těší Paličku.

Poslední dvanáct působí na předměstí na Olomouce, v Holicích šéfuje mládeži, je vedoucím tamního sportovního střediska.

Kromě toho je také dlouholetým členem prezídia Unie českých fotbalových trenérů, rovněž patří mezi experti Deníku Sport, spravuje své webové stránky. „Věnuji se i fotbalové novinařině, což byl můj sen od dětství,“ vyznává se.

S bývalými svěřenci či kolegy z Ratíškovic v pravidelném kontaktu není. Občas se náhodně setká se stoperem Martin Švestkou či asistentem Jiřím Dekařem, jiné neviděl spoustu let.

Na odvetný zápas se i tak těší. „Sice nemám přehled o tom, kdo je v jaké formě a jak se dokáže na utkání připravit, ale věřím, že odveta bude úspěšná a se Slovanem Liberec konečně srovnáme bilanci,“ přeje si.

Také respektovaný odborník fanouškům se představí v sobotu 25. června v Ratíškovicích na oslavách výročí devadesáti let od založení fotbalového klubu.

Hlavním bodem programu je odvetný finálový zápas finále ČMFS proti Slovanu Liberec z roku 2000, oba týmy nastoupí v původních sestavách.

Akci odstartuje v areálu Baníku turnaj přípravek kategorie U6/U7, odpoledne je na programu i derby starých gard Ratíškovic a sousedních Dubňan. Součástí je také autogramiáda hráčů památného finálového utkání, vše zakončí večerní taneční zábava.

FK Baník Ratíškovic slaví výročí devadesáti let od založení fotbalu v obci.Zdroj: Deník/Libor Kopl