Přestože na třetiligovou úroveň už vinaři zpátky nedosáhli, o sportovní úspěchy neměli ani pod novým vedením nouzi. „Hlavně na začátku se nám dařilo, opírali jsme se o výbornou partu. Měli jsme v kádru matadory Pavla Němčického nebo Milana Válka, kteří nám hodně pomohli. Vyhráli jsme I. A třídu, krajský pohár, po dvou letech jsme postoupili do divize. Tam to ale nebyla naše doména a vrátili jsme se zpátky do krajského přeboru. V úvodních sezonách jsme atakovali čelo tabulky, ale postupně nám odcházeli hráči a už jsme na to nenavázali,“ netajil Blaha.

Tradičnímu klubu z Hodonínska tak v posledních sezonách patřily příčky spodní poloviny tabulky, v aktuálním ročníku je na posledním místě a bojuje o záchranu. „V letošní sezoně to vyvrcholilo, protože se nám nepodařilo doplnit mužstvo. Chybí nám oproti minulé sezoně šest hráčů a přišel pouze jeden,“ podotkl.

Zkušený funkcionář však poukazuje na podobné problémy i v okolních klubech z krajského přeboru. „Ano, máme v dnešní době mládež, ale děti se postupně z klubů vytrácí. To však netrápí jen nás, podívejme se na Ratíškovice nebo Krumvíř. Kdyby tam v zimě nepřišli tři hráči ze Stratu Brna, měl by taktéž problémy. Lednice rovněž bojuje o záchranu, takže pro všechny kluby z regionu je to složité,“ zdůraznil Blaha.

Podle jeho slov rozhodují sponzoři a to bez ohledu na úroveň soutěže. „Hráči mohou dostat odměny za start i ve III. třídě, čemuž jsme se u nás snažili vždycky vyhýbat. Než by měl fotbalista absolvovat tři tréninky týdně ve skromných podmínkách a pak jet na zápas do Boskovic, tak raději zvolí pohodlí v nižší soutěži,“ tvrdil funkcionář.

A vzápětí dodal: „Doba je momentálně složitější, než byla před třinácti lety. Taková je však realita.“

Blaha dokončí ve funkci předsedy aktuální ročník, nové vedení klubu se bude řešit na valné hromadě 22. května. Ve funkci výkonného výboru OFS Hodonín zatím dál zůstává.