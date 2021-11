V posledním kole navíc domácím vítězstvím 3:0 nad vedoucí Lednicí stáhli ztrátu na čelo tabulky na pouhé dva body, a můžou tak pomýšlet na jarní boje o postup do vyšší soutěže. „Se závěrem podzimu jsme spokojení. Ještě před měsícem jsme na první příčku ztráceli osm bodů a teď už jen dva, což je hratelné,“ těší trenéra Libora Soldána.

Vstup do nového ročníku přitom jeho svěřencům vůbec nevyšel. V prvním utkání prohráli na hřišti rezervy Vyškova 4:5, následně doma padli s Dubňany 0:6. „V té době si ještě kluci zvykali na nový herní styl a především nám chyběli hráči. Brankář a dva stopeři. Mužstvo nebylo kompletní a podle toho to na hřišti vypadalo,“ přibližuje Soldán, který v červnu na lavičce nahradil Jiřího Dekaře.

Po doplnění kádru už Veselí pachuť porážky nepoznalo a s bilancí deseti vítězství, jedné remízy a dvou proher se vyšvihlo na přední příčky tabulky. „Mrzí nás úvodní dva zápasy a taky domácí duel s Hroznovou Lhotou, ve kterém jsme neproměnili spoustu šancí a až v závěru zachránili remízu 2:2. V konečném zhodnocení jsme ale s podzimem spokojení,“ říká sedmapadesátiletý stratég.

A spokojený může být i se střeleckou potencí Veselí, které je s pětapadesáti brankami nejproduktivnějším týmem soutěže. „Snažíme se hrát ofenzivně. Chodíme do presinku a po ztrátě míče nezalézáme do bloku. Chceme hrát aktivně a těžit ze získaných balonů na polovině soupeře. Těch 55 branek navíc není zásluha jen jednoho nebo dvou hráčů, ale jsou rozložené mezi víc kluků. To nám dává větší prostor. Soupeři neví, koho bránit dřív,“ popisuje Soldán, jenž v minulosti coby hráč nastupoval za Olomouc či Zbrojovku.

Nejlepším střelcem mužstva je se 13 brankami Martin Vaďura, jen o dvě méně zapsal Matěj Břečka. Bohumil Vardan, Jiří Symerský a Ondřej Brákora se trefili šestkrát. „Rozložení gólů je velká výhoda. Chtěli jsme klukům vštěpit, ať jsou týmoví a přihrávají. To pak vede k tomu, že třeba Vaďura má kromě 13 branek dalších asi 15 asistencí. To je až neuvěřitelné,“ pochvaluje si zkušený kouč.

Na čem chce s hráči přes zimu zapracovat? „Určitě musíme pilovat defenzivu a mezihru, ve které máme pořád spoustu ztrát. Zapracovat je potřeba i na proměňování šancí. Dali jsme sice hodně gólů, ale spoustu stoprocentních příležitostí jsme taky nevyužili. Pořád je co zlepšovat. Na hráčích je vidět, že obrovsky chtějí, makají na sobě. Věřím, že půjdeme jen nahoru,“ burcuje.

V zimě by kádr rád drobně doplnil. „Samozřejmě člověk nemůže mít k dispozici dvacet nebo pětadvacet kluků jako v profesionálních klubech, ale v některých zápasech nám jeden nebo dva hráči vypadli a už to byla komplikace. Chtěli bychom přivést jedno až dvě nová jména, ať se kádr rozšíří a nedostáváme se do krizových situací,“ vysvětluje.

A doplňuje, jak je to s cílem pro jarní část sezony. „Před startem soutěže jsme se s výborem bavili o tom, že se chceme pohybovat na předních příčkách, okolo třetího až pátého místa. Hrát fotbal pro diváky a nalákat je na zápasy, což se pomalu začíná dařit. Pokud soutěž vyhrajeme a postoupíme, budeme rádi. Pokud ne, ale budeme předvádět pěkný fotbal, nic se neděje,“ objasňuje Soldán.

Ten i po skončení podzimu naordinoval fotbalistům Veselí tréninkové dávky. „Zimní pauza je dlouhá, takže do začátku prosince budeme určitě dvakrát týdně trénovat. Pak dostanou kluci volno a 10. ledna zahájíme přípravu. Od půlky února už nás čekají přípravná utkání, ať jsme na jaro dobře připravení,“ dodává lodivod Veselí.