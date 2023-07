Gólová kanonáda. Netradičním výsledkem skončil středeční přípravný zápas fotbalistů Dubňan, kteří na domácím hřišti deklasovali Velké Bílovice 13:0. „I když nám chybělo strašně moc hráčů, výsledek je pro nás alarmující. Přestože za nás nastoupila většina kluků z béčka, nebyli jsme pro domácí důstojný soupeř,“ zhodnotil duel bílovický předseda Vladimír Ferbar.

Fotbalisté Dubňan (v zeleném) porazili Velké Bílovice. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Baník si připsal už druhé vítězství v letní přípravě, když nejprve porazil 6:2 účastníka krajského přeboru z Krumvíře. „V mužstvu je dobrá nálada, nově příchozí hráči oživili týmového ducha. Minulou sezonu jsme byli ve spodních patrech tabulku, věřím, že v nové sezoně budeme do pátého místa,“ přál si dubňanský předseda Aleš Hartman.

V základní sestavě se dubňanským příznivcům představily všechny tři nové posily, Petr Šturma, Jiří Jüstel i David Štos. „Z béčka se v přípravě velmi dobře jeví i rychlostní útočník Dominik Hoch,“ připomněl funkcionář.

Strážnice zkvalitnila tým. Lípu doplní posily z Rakouska a krajského přeboru

Naopak Velké Bílovice, které odehrály v Dubňanech teprve první přípravné utkání, počítají citelné ztráty. Šikovný středopolař Ernest Romanchuk odcestoval na Ukrajinu, Oleh Dyshuk s Rokem Mohorkem přestoupili do Rakouska a brankář Ondřej Zabloudil zamířil do Moravského Žižkova. Zdravotní problémy zatím nepustili do hry náhradního brankáře Tomáše Kukletu, Davida Strnada a Víta Mádla. „Aby toho nebylo málo, David Dvořáček a Martin Pešel jsou na dovolené,“ jmenoval absence Ferbar.

Vedení klubu z Břeclavska momentálně pracuje na příchodech nových hráčů. „I když nepočítám kluky, kteří se vrátí z dovolené nebo po zranění, minimálně tři čtyři noví hráči musí přijít,“ přiznal předseda.

Ratíškovice si v Hluku trhly ostudu. Zemánek počítá absence, zkouší dorostence

Toho alespoň těší, že obsadil pozici hlavního trenéra, kterým se stal Ivan Dvořák. „Ivan je naše klubová ikon. Jedná se o stále aktivního hráče, který však musí podstoupit operaci menisku. Když nyní nemůže hrát, má na trénování čas,“ uvedl Ferbar trenéra.

Nového šéfa však čeká premiéra na lavičce Velkých Bílovic až v následujícím utkání v Mikulově, protože kvůli pracovním povinnostem v Dubňanech chyběl. Ambice pro následující sezonu jsou jasně dané. „Reálný cíl je pro nás záchrana. I když přivedeme nové hráče, bude chvíli trvat, než si vše sedne,“ netajil předseda.

OBRAZEM: Velké Pavlovice otočily duel v Mutěnicích. Slavoj představil tři posily

Dubňanský celek vstoupí do své historicky sté sezony s pozitivnějšími vyhlídkami. „Věřím, že se budeme prezentovat pěkným a hlavně útočným fotbalem, který si všichni příznivci užijí. Vrchol sezony pak bude 10. srpna příštího roku, kdy sehrajeme benefiční utkání proti českému reprezentačnímu výběru 1996. Účast už přislíbili Pavel Kuka, Karel Poborský nebo Vladimír Šmicer,“ přiblížil Hartman oslavy výročí.

Jejich součástí bude i doprovodný program. „Plánujeme oslovit mládežnické výběry Zbrojovky či Baníku Ostrava. Nebude chybět ani derby starších mužů proti sousedním Ratíškovicím. Akci bude moderovat Petr Švancara a celodenní program zakončí koncert, nad nímž převzalo záštitu město,“ uzavřel předseda.

FK Baník Dubňany - TJ Velké Bílovice 13:0

Branky: 3x Juřica, 2x Křižka, 2x Hoch, Silný, Štos, Šturma, Jüstel, Soldán, Sviták.