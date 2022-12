Podívejte se: fotbalista Slavie Praha navštívil turnaj mladších přípravek

Vzácná návštěva dorazila do sportovní haly Vesbyt ve Veselí nad Moravou, kde se v sobotu uskutečnil Vánoční halový turnaj mladších přípravek. Pozdravit začínající fotbalisty a fotbalistky přijel reprezentant do jednadvaceti let a krajní obránce či záložník pražské Slavie David Jurásek.

Fotbalista Slavie Praha David Jurásek navštívil turnaj přípravek | Video: Libor Kopl