PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Šardic porazili Ždánice a drží postupové naděje

Fotbalisté Šardic stále drží postupovou naději. V sobotním duelu pětadvacátého kola C skupiny I. B třídy na domácím hřišti porazili 2:1 Ždánice a s jistotou zakončí ročník na druhém místě. „Před sezonou jsme dostali od vedení úkol, abychom skončili do druhého místa. To jsme splnili, ale ještě máme jeden zápas, který chceme vyhrát. Pak se můžeme dívat, jak se vyvine situace v jiných skupinách,“ řekl šardický kouč Ivan Šerfőző.