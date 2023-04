Konec série. Fotbalisté Šardic ukončili Kyjovu neuvěřitelnou sérii šestnácti zápasů, v nichž se pokaždé střelecky prosadil. Páteční předehrávka sedmnáctého kola C skupiny I. B třídy skončila těsnou výhrou Šardic 1:0. „Soupeř má dobré mužstvo, nečekal jsem od zápasu moc branek. Tušil jsem, že to bude o jednom gólu,“ řekl kyjovský trenér Darek Opatřil.

Fotbalisté Šardic (ve žlutém) doma přivítali Kyjov. | Video: Kryštof Neduchal

Přestože si jeho svěřenci v zápase několik šancí vytvořili, vstřelené branky se nedočkali. „Buď jsme netrefili bránu, nebo nás vychytal gólman. Jednou nás zastavil trochu pofidérní ofsajd, ale nedá se nic dělat. Šancí nebylo tolik, co v jiných zápasech. V minulém kole jsme měli osm šancí a dali jsme tři góly. V Šardicích nám to v ofenzivě moc nesedlo,“ zhodnotil hostující kouč.

Ten však odmítl, že by na hráče dolehla tíha zodpovědnosti z přímého souboje o třetí příčku. „Neřešíme to. Každý víkend je jiný zápas, jsme rádi, že to vždycky nějak poskládáme a kluci mají chuť se na hřišti realizovat. Co se týká bodů, stejně už je rozhodnuto. Postupuje jeden, a ten je jasný,“ poukázal Opatřil na jasného lídra z Kozojídek.

Kyjov v jarní části dál čeká na bodový zisk z venkovního prostředí. V patnáctém kole podlehl 2:3 Moravské Nové Vsi, nyní padl v Šardicích. „Nijak to nevnímám. Vždycky máme rozjezdy sezony horší, nelepí nám to. Je jedno, jestli je to doma, nebo venku,“ uvedl lodivod, jenž byl i přes prohru spokojen s úrovní utkání. „Myslím, že divákům se fotbal mohl líbit. Šardice mají solidní mužstvo, chtějí hrát fotbal,“ dodal Opatřil.

Jedinou branku zápasu dal v devětapadesáté minutě domácí kanonýr David Šimánek, který zařídil Šardicím první jarní výhru. „Bylo to nadstandardní utkání na I. B třídu, narazili na sebe dva vyspělí soupeři, Kyjov hrál výborný fotbal. Mrzí mě pouze, že jsme neproměnili víc šancí, ale se ziskem tří bodů jsem spokojen,“ prozradil domácí stratég Ivan Šerfözö.

Šardice se po nevydařeném vstupu do jarní části, kdy ze dvou zápasů získaly pouze bod, zvedají. Po remíze 0:0 ze hřiště Kozojídek si vyšláply na třetí Kyjov. „Vyříkali jsme si určité věci, v úvodních dvou duelech došlo k jasnému podcenění soupeřů. Nebyl jsem vůbec spokojen s naší hrou, proto jsme trochu změnili rozestavení. Už v Kozojídkách dostal šanci od úvodní minuty na kraji zálohy Filip Šůrek, s Kyjovem nastoupil na pravém bekovi a zhostil se toho velice dobře. Ale za přístup chválím celé mužstvo,“ pravil zkušený kormidelník.

K absolutní spokojenosti mu chyběla jen druhá branka do sítě soupeře. „V koncovce se trochu zatím trápíme. David Šimánek a Tomáš Knap jeli sami na gólmana, takoví hráči by to měli proměnit, i Mokruša tam měl krásnou střelu. Ve druhé půli jsme měli víc ze hry, škoda, že jsme nepřidali další branky,“ uzavřel Šerfözö.

V dalším kole čeká Šardice duel na hřišti rezervy Baníku Ratíškovice, utkání má v sobotu 15. dubna výkop v půl páté odpoledne. Kyjov ve stejném termínu doma hostí Spartak Svatobořice-Mistřín.

FK Šardice - FC Kyjov 1919 1:0 (0:0)

Branka: 59. Šimánek.

Rozhodčí: Daniel – Kunický, Pavlica.

ŽK: Novotný, Varmuža, Šůrek, Mokruša, Knap – Macek.

Diváci: 200.