Tentokrát ale nebyl v úplně komfortní situaci. Ve Veselí nad Moravou se totiž vytvořila skupinka lidí, kteří měli zájem zdejšímu, především mužskému, fotbalu pomoct, takže členové se při volbě do výkonného výboru rozhodovali mezi dvěma kandidátkami.

Poměrem 59:17 nakonec zvítězili Pres a spol. „Nepřekvapilo mě, že budeme mít soupeře, protože nějaké indicie jsme měli, spíš mě překvapila velká účast. Jsem rád, že hlavně rodiče dětí, kteří u nás působí, projevili svůj zájem a ukázali, že jim na klubu záleží. Na hřišti jsou často, takže zblízka vidí, že nic neflákáme, ale naopak se snažíme vytvořit jejich ratolestem co nejlepší podmínky,“ prohlásil Pres.

Nový výkonný výbor FC Veselí nad Moravou

Předseda klubu: Richard Pres

Členové: Petr Hozák, Roman Kolacia, Josef Matuška, Igor Stránský, Zdeněk Tomeček, Michal Valdes

Revizní a kontrolní komise: Jaroslav Bílek, Vladimír Suttner, Josef Josefík

Proti jeho zvolení byli jenom čtyři členové, deset se jich zdrželo, zbytek zvedl ruku nad hlavu. „Projevenou důvěru se jim pokusím splatit, ale sám nic nezmohu. Jenom společnou prací a úsilím to můžeme někam posunout,“ ví dobře.

Novými členy výboru, který se z pěti členů rozšířil na sedm, jsou Josef Matuška s Petrem Hozákem a Michalem Valdesem. Bývalí hráči a klubové legendy společně s trenérem přípravek doplnili nejen předsedu Prese, ale i Kolaciu, Stránského a Tomečka.

„V minulosti už jsem ve výboru jednou byl, potom jsem na to neměl čas. Osud veselského fotbalu nám ale není úplně lhostejný. Všichni víme, jak na tom hlavně muži jsou. Všechno je to ale věcí sponzora a peněz. I když ve městě velké firmy chybí, přesto jsme s Petrem Hozákem do toho šli a chceme klubu nějakým způsobem pomoct. Uvidíme, co se nám podaří,“ prohlásil Matuška.

Ve výboru naopak nepokračuje Milan Nemček, jenž se vzdal funkce a vůbec nekandidoval. Ve volbě neuspěl dlouholetý sekretář klubu Jaroslav Trbušek, bývalý předseda Radek Vlček nebo fotbalový fanoušek Jarmil Vlach.

Cílem obměněného výkonného výboru, který v roce 2022 disponoval s rozpočtem 2,4 milionu korun, je především záchrana mužů v I. A třídě a dorostu v krajském přeboru. Vedení Veselí chce dál prohlubovat spolupráci se Strážnicí a zvýšit zájem o fotbal ve městě.

Veselí má jeden mužský, dva dorostenecké a čtyři žákovské týmy spojené právě se Strážnicí, k tomu vlastní dvě družstva přípravek a jednu minipřípravku. „Celkem máme v klubu asi 120 dětí z Veselí,“ hlásí Pres.

Největší problémy jsou s muži. V létě odešlo sedm hráčů na volný přestup do sousedních Kozojídek či divizního Bzence, mužstvo se pod vedením známého kouče Libora Soldána trápilo, po podzimu je v I. A třídě skupiny B s pouhými sedmi body poslední. „Chybí nám hlavně starší hráči a taky hlavní sponzor, který by zaštítil muže,“ povzdechl si Pres.

Podobně bídně jsou na tom dorostenci, kteří museli vypomáhat v prvním týmu.

Právě špatná situace u mužů nabudila některé členy či fanoušky, kteří chtěli veselské áčko posunout, do výboru se ale nedostali.

„Chtěl jsem přiložit ruku k dílu. Vím, že bez peněz to nejde. Objíždím zápasy nejen na jižní Moravě, ale i po Zlínsku a severní Moravě, takže vím, jak a kde to funguje. V oddílech mám spoustu kamarádů a vidím, jak se kde fotbal dělá. I když současná doba je po ekonomické stránce velmi těžká a sportu nepřeje, tak si myslím, že Veselí, jako třetí největší město na okrese Hodonín by si zasloužilo lepší fotbal i lepší soutěž než je I. A třída,“ uvedl Jarmil Vlach.

Známý fanoušek chtěl s přáteli přiložit ruku k dílu a pomoct vytvořit nový výbor, se současným předsedou Presem ale spolupracovat nemíní.

„Vím, že dospělý fotbal bude fungovat jen z peněz od sponzorů a z reklam. A právě v tomto jsem se starým výborem nedohodl,“ mrzí Vlacha. „Mládež se ve Veselí dělá celkem slušně, ale první mužstvo nemá vytvořené podmínky, proto kluci odcházejí jinam,“ přidává zklamaně.

Přitom slovácký celek se může pochlubit hezkým areálem s dvěma travnatými hřišti a jednou umělkou. Rekonstrukce Bazalů, což je vedlejší tréninková plocha, vyšla na více než deset milionů korun. „Hřiště je zkolaudovaná. Je tam nová tráva, automatické závlahy, osvětlení, nové zábrany,“ dodává Pres.

Zda nové hřiště přinese lepší výsledky a více radosti fanouškům, ukáží až následující měsíce a roky. Jisté je, že fotbal ve Veselí pamatuje daleko lepší časy. Optimisté z řad rodičů věří, že