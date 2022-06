Ratíškovice se dostaly do vedení v osmé minutě, kdy se prosadil Lukáš Kočiš. Po půlhodině hry za hosty srovnal z pokutového kopu Vojtěch Čech, který ve Slavii hostuje z nedalekého Hodonína. Do kabin odcházeli spokojenější přece jenom domácí. V poslední minutě první půle se postavil k exekuci přímého kopu Petr Zemánek mladší a technickou střelou pod břevno rozvlnil síť – 2:1. „Byli jsme jednoznačně lepším týmem a vytvořili jsme si spoustu šancí. Konečně se nám je podařilo proměnit i na domácím hřišti, protože koncovka nás doma opravdu trápila. Venku jsme góly stříleli, ale doma nám to tam nepadalo,“ upozornil Zemánek na nelichotivou bilanci.

Výhru domácích pojistil v sedmdesáté minutě domácí kapitán Jiří Imrich, jenž se nejlépe zorientoval ve skrumáži uprostřed pokutového území a zvýšil na 3:1. Stav utkání zůstal beze změn až do závěrečného hvizdu. Moravská Slavia tak nedokázala navázat na vysoké vítězství 6:1 z minulého utkání proti Mutěnicím a v tabulce jí patří s jedenadvaceti body předposlední patnácté místo.

Ratíškovice si ziskem tří bodů upevnily konečnou dvanáctou příčku. „Předsezónní cíl byl umístění v horní polovině tabulky. Bohužel na nás přišla krize a nakonec jsme hráli o záchranu. Zranila se nám řada hráčů, dostávali jsme laciné branky a trápila nás koncovka. Tomu všemu chceme v příštím ročníku předejít,“ přál si domácí lodivod.

Dopomoct by k tomu mělo i jisté setrvání několika hráčů, kteří dostali v minulých dnech nabídky od jiných klubů. „Nejaktuálnější nabídka byla ze Vnorov na Lukáše Kočiše. Hrozily také odchody Davida Marciána, Tomáše Knotka a Tomáše Petrucha do Vacenovic. Všichni se nakonec rozhodli, že budou pokračovat v Ratíškovicích,“ odtajnil spokojeně Zemánek.

Ten uvítá na začátku letní přípravy i čerstvou posilu do ofenzivy. „Podepsali jsme Davida Antoše z Milotic. Kromě něj mužstvo doplní dva hráči z našeho dorostu. K dispozici máme samozřejmě i B tým, který navíc postoupil z okresního přeboru do I. B třídy. Je v něm řada bývalých hráčů áčka, takže v případě potřeby máme kam sáhnout,“ dodal trenér Baníku.

FK Baník Ratíškovice – SK Moravská Slavia Brno 3:1 (2:1)

Branky: 8. Kočiš, 45. Zemánek, 70. Imrich – 31. Čech z pen.

Rozhodčí: Špaček – Musil, Bábíček

ŽK: 30. Imrich, 59. Kundrata – 42. Kanabe, 45. Gruber, 69. Šmýd

Diváci: 190

FK Baník Ratíškovice: Měchura – Kundrata, Skřivánek, Kočiš (87. Uřičář), Imrich, Knotek (76. Vacula), Zemánek, T. Bábíček, Venclík (65. J. Bábíček), Ševčík, Toman (76. Chytka)

SK Moravská Slavia Brno: Velan – Dědič (57. Doležal), Kubík, Gruber (57. Jašek), Zatloukal, Kanabe, Pešta (70. Dvořák), Čech, Šmýd, Suchý (62. Ovsepjan), Šembera (62. Štourač)