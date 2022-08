„Takto by to mělo vypadat pokaždé,“ usmíval se šéf klubu Lukáš Hřebačka.

Nadšený byl i František Antoš. Dlouholetý činovník rohateckého fotbalu hezčí dárek k devadesátým narozeninám, které měl v červenci, od fotbalistů Slavoje dostat nemohl. „Kluci to zvládli opravdu perfektně,“ pochvaloval si v novém dresu s číslem 90 a přezdívkou Antola na zádech.

I. A třída sk. B, 3. kolo -

TJ SLAVOJ ROHATEC – TATRAN KOHOUTOVICE 9:0 (4:0)

Branky: 39., 44., 87. a 89. Jiří Jüstel, 16. Filip Vanda, 17. Filip Konečný, 61. Jakub Tomšej, 74. Filip Lábadi, 86. Lukáš Křivák. Rozhodčí: Kulíšek - Musil, Uher. Žluté karty: Brabec, Koubek (oba Kohoutovice). Diváci: 580.

Rohatečtí se chtěli ve svátečním duelu vytáhnout, slabé Kohoutovice neměly šanci.

Hosté drželi bezbrankovou remízu jen v úvodní čtvrthodině, kanonádu pak přesnou hlavičkou spustil záložník Vanda.

Vzápětí se po Tomšejově přihrávce zleva prosadil zblízka dorážející Konečný a diváci ve zbytku utkání jen sledovali demolici neškodného brněnského protivníka.

V závěru poločasu se dvakrát trefil Jüstel, jenž si další trefy schoval až na konec utkání. Ve druhé půli se mezi střelce zapsali také Tomšej, Lábadi a Křivák.

„Konečný výsledek by napovídal tomu, že jsem spokojený, ale výsledek je jedna věc a výkon druhá a s tím druhým spokojený být rozhodne nemůžu,“ říká trenér Rohatce Viktor Linhart.

Přitom v letních přípravných zápasech byl s výkony mužstva nadmíru spokojený, na startu nového ročníku se to ale trošku zadrhlo. „V prvním kole ve Valticích jsem byl taky docela spokojený, i když prohra 0:3 tomu moc neodpovídá, ale my jsme byli ti co hráli, Valtice byly zalezlé a čekaly na brejky, které jim vyšly,“ upozorňuje.

„S Kohoutovicemi jsme chtěli od úvodu hrát ofenzivní fotbal, nenechat je rozehřát balon. Neřekl bych, že se nám to nějak dařilo. Hráli jsme pomalu, nepřesně, zkrátka přesný opak toho, co jsme hrát chtěli,“ říká.

„Dva slepené góly nás sice uklidnily, přesto se mi to nelíbilo,“ přiznává.

O přestávce hlavně s ohledem na úterní pohárový zápas provedl v sestavě několik změn, aby se do zápasového tempa dostali všichni hráči. „Změnili jsme také rozestavení a klukům se začalo lépe dýchat,“ všiml si Linhart.

Jeho tým si nakonec připsal jasnou výhru 9:0. Nadšení fanoušci se vytoužené desítky sice nedočkali, tak si ji alespoň dopřáli v bufetu u vchodu do areálu. VIP ji měli grátis.

Vedení klubu TJ Slavoj totiž společně s obcí Rohatec nalákalo příznivce do zvelebeného areálu, který v posledních měsících prošel výraznou modernizací, úžasnou proměnou.

OBRAZEM: Moravská Nová Ves v premiéře přestřílela Kyjov. Křivánek dal hattrick

Fanoušci si mohli prohlédnout přístavbu kabin zvenku i zevnitř, využít nové toalety, podívat se na nové hřiště s nejmodernější umělou trávou. „Teď už bude jenom na Slavoji, aby se všechny věkové kategorie chovaly k budově tak, aby jim dlouho vydržela a mohli jsme být na ni pyšní, když k nám přijedou hostující týmy,“ prohlásil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Rekonstrukce hráčských kabin a zázemí, která započala loni v listopadu a dokončena byla v červenci, vyšla na devatenáct milionů korun. „Z toho devět milionů byly dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, což je na vesnický fotbal malý zázrak,“ říká Adamec.

Nové zázemí nahradilo původní kabiny, které fotbalistům sloužily téměř sedmdesát let. „Jsem moc rád, že se nám podařilo posunout areál i celý klub o další level výš, prostředí nejen pro hráče, ale i fanoušky je daleko komfortnější než bylo dřív,“ prohlásil Hřebačka.

Překvapení v předkole krajského poháru. Končí Vnorovy i Dubňany

Tradiční oddíl z Hodonínska se nyní může pochlubit zbrusu novými čtyřmi šatnami s vlastním sociálním zázemím i umělým povrchem. Součástí objektu je také prádelna i veřejné toalety, které v areálu zcela chyběly. Hráči mohou k rozcvičení využít menší posilovnu.

V areálu navíc vyrostlo nové hřiště s umělou trávou čtvrté generace. „Je to nejmodernější umělý povrch, který v podstatě už vypadá jako koberec. Toto hřiště by mělo vyplnit prostor pro tréninky v zimě, mohou se na něm konat i turnaje těch nejmenších. Samozřejmě si sem mohou přijít si dospělí i děti zakopat,“ uvedl Adamec.

„Areál má i nové sítě, které zefektivní tréninkové procesy, aby při minelách

nemuseli kluci chodit na louky. Také se věnujeme zpevnění svahu mezi spodním a horním hřištěm tak, aby se na spodním hřišti mohla odehrávat utkání za komfortního zázemí diváků. Budujeme areál, kam budeme rádi chodit jak na sportovní, tak i na kulturní akce,“ říká Adamec.