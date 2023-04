Stejně jako na podzim to bylo drama až do konce. Nejtřaskavější derby na Hodonínsku mezi Mutěnicemi a Ratíškovicemi skončilo těsnou výhrou vinařů 2:1. „Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme ho nezvládli. I když si myslím, že výsledek úplně vývoji zápasu neodpovídá, minimálně bod jsme si zasloužili odvést,“ řekl ratíškovický trenér Petr Zemánek.

Fotbalisté Mutěnic (v zeleném) porazili Ratíškovice 2:1. | Video: Kryštof Neduchal

Jeho svěřenci čekají na výhru od konce října, kdy naposled vyhráli v Krumvíři. Od té doby šestkrát prohráli a jednou remizovali. V Mutěnicích se však od úvodu prezentovali aktivní hrou, ke spokojenosti kouče chyběly pouze branky. „Nedáváme góly. I když jsme neměli moc vyložených šancí, chybí nám finální fáze. Navíc se nám pořád rozpadá sestava, v den zápasu vypadli David Antoš s Kubou Nedorostkem. Každý týden se mění v sestavě čtyři pět hráčů, mužstvo není sehrané. Látáme to, pak to tak vypadá. I když v Mutěnicích jsme předvedli solidní výkon,“ ocenil mančaft hostující kouč.

Naopak domácí se nabídnuté příležitosti nezalekli a ve třiatřicáté minutě poslal Lubomír Kupčík Mutěnice do vedení. „Strašně nás ubíjí, že jsme dostali laciný gól. Místo toho abychom vedli, tak prohráváme, pak nám jdou hlavy dolů. Je to strašná škoda,“ mrzelo Zemánka.

Naopak Mutěnice vedoucí branka uklidnila. „Ratíškovice hrály velmi dobrý fotbal. Zkusili jsme hrát trochu jiný systém, ale v první půli nám to vůbec nedařilo. Byli jsme moc rádi, že jsme se ujali vedení,“ prozradil domácí lodivod Libor Snopek.

Ten měl šťastnou ruku při poločasovém střídaní. Do hry poslal Marka Mokrušu a dvacetiletý útočník po šesti minutách na trávníku zakončil svůj sólový únik přesnou ranou k tyčce – 2:0.

Marek Mokruša hodnotí derby

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ratíškovice však nesložily zbraně dvanáct minut před koncem se zásluhou Petra Venclíka dočkaly kýženého snížení. „Předtím jsme měli tři tutovky, mohli jsme třetím gólem rozhodnout zápas. Místo toho jsme dostali strašně hloupý gól,“ kroutil hlavou mutěnický stratég.

Klíčový okamžik duelu nastal v dvaaosmdesáté minutě, kdy střelu hostů vykopl mutěnický hráč na brankové čáře. Domácí následně Ratíškovice do dalšího ohrožení branky nepustily a výhru 2:1 si uhlídaly. „Klobouk dolů před Ratíškovicemi, dnešní výhra je totálně vydřená. Musím pochválit i všechny naše kluky, defenziva to v závěru hodně podržela, kluci to tam uskákali,“ těšilo Snopka.

Stoprocentní gólová šance Ratíškovic

Zdroj: Kryštof Neduchal

Zkušený stratég se vrátil na lavičku po třízápasovém trestu, který obdržel za vyloučení v duelu s Kuřimí. „Užil jsem si to. Z tribuny je sice lepší výhled, ale když jsem na hřišti s týmem, je to lepší,“ smál se kormidelník.

Mutěnice se díky výhře vyhouply na desáté místo tabulky a oslavily i postup do semifinále krajského poháru. Oba soupeře totiž poslal pohárový los proti sobě do čtvrtfinále a oba kluby se následně domluvily, že soutěžním utkáním odehrají rovnou i pohár. „Neměli jsme to vůbec v hlavě, potřebovali jsme udělat tři body do tabulky, abychom se trochu odpíchli. Kdybychom dneska prohráli, dostali by jsme se do situace, ve které rozhodně nechceme být,“ poukázal Snopek na případné záchranářské starosti.

Petr Venclík hodnotí derby

Zdroj: Kryštof Neduchal

Boje o udržení naopak čekají Baník, který má ze čtrnáctého místa pouze tříbodový náskok na poslední Bosonohy. Ty mají navíc i s patnáctými Ivančicemi zápas k dobru. Ratíškovice v příštím kole doma přivítají v sobotu od půl páté odpoledne Boskovice, Mutěnice hrají v neděli od půl páté odpoledne v Ráječku.

FK Mutěnice - FK Baník Ratíškovice 2:1 (1:0)

Branky: 33. Kupčík, 51. Mokruša – 78. Venclík.

Rozhodčí: Špaček – Šidlo, Řezník.

ŽK: Macek, Kočiš, Venclík, Marcián, Imrich (Ratíškovice).

Diváci: 400.

FK Mutěnice: Leznar – Dekař, Schüller, Weigl, Kupčík, Koštuřík (90. Maňák), Lamáček (46. Mokruša), Petrucha (70. Čepil), Koplík, Svoboda (90. Koutský), Holešinský.

FK Baník Ratíškovice: Dohnálek – Macek (67. Imrich), Kočiš, Kordula, Dobeš, Zemánek, Lacko (82. Šťavík), T. Bábíček (58. Sukup), Venclík, Ševčík, Marcián.