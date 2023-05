PODÍVEJTE SE: Svatobořice vyhrály v Kyjově. Derby rozhodli střídající hráči

Říká se, že derby nemá favorita. Páteční dohrávka osmnáctého kola C skupiny I. B třídy mezi Kyjovem a Svatobořicemi to potvrdila. Zatímco v první půli byl aktivnější Kyjov, druhá půlka patřila Svatobořicím, které se díky střídajícím hráčům dvakrát prosadily a zvítězily 2:0. „Těžké utkání. Bylo to vyrovnané a zápas mohl klidně skončit remízou, ale o dvě branky jsme byli šťastnější,“ hodnotil duel svatoborský trenér Filip Pochylý.