I. A třída sk. B, 13. kolo -

TJ SOKOL HROZNOVÁ LHOTA – FK AGRO VNOROVY 5:1 (2:1)

Branky: 31., 38., 50. a 57. Ondřej Březina, 30. Zbyněk Smetka - 9. Josef Bittner. Rozhodčí: Kříž - Šidlo, Wencl (Kundelius). Žluté karty: Chrenčík, Matyáš, Škopík (všichni Hroznová Lhota). Diváci: 1500.

Třeba patronem domácího celku byl bývalý ligový útočník Michal Ordoš, hosty měl zase na starosti známý herec Václav Svoboda.

Všichni se na Zelničkách skvěle bavili a užili si parádní dušičkové odpoledne. „Příští rok slavíme osmdesát let kopané, toto je dárek k tomuto významnému výročí. Lidé, co se zde fotbalu věnují a věrní diváci, si podobný zážitek zasloužili. Zápas měl skvělou atmosféru a já jsem rád, že nám utkání vyšlo až nad očekávání,“ radoval se trenér Hroznové Lhoty Jaroslav Bíla.

Soupeř z nedalekých Vnorov si mimořádný duel, který v přímém přenosu přenášela Česká televize, rovněž užil, byť schytal od okresního rivala nepříjemný výprask.

„Tohle byl svátek fotbalu, jedním slovem bomba! Kdyby to tak bylo každý týden, vůbec bych se nezlobil. Opravdu z toho mám nádherný pocit. Jenom je škoda, že něco podobného zažíváme tak jednou za deset let. Jsem rád, že přišli lidi. Hlavně díky nim bylo utkání skvělé,“ prohlásil hostující kouč Jan Ondra.

Úžasný zážitek mu pokazil jenom nepříznivý výsledek. Vnorovy sice skvěle začaly, ale o vedení brzy přišly a pak jen marně brzdily rozjetého protivníka.

Fotbalista Hroznové Lhoty Ondřej Březina po zápase s Vnorovy

Zdroj: Libor Kopl

„Naše přání bylo, aby utkání bylo do poslední minuty zajímavé, aby divák viděl pěkný fotbal a měl až do konce co sledovat. Bohužel takto to bylo od šedesáté minuty rozhodnuto, což mě mrzí,“ uvedl Ondra.

Ani Bíla nepočítal s tak přesvědčivým triumfem. „Myslel jsem si, že to bude tak o branku, nanejvýš dvě,“ přiznal zkušený kouč.

Hroznová Lhota začala v domácím prostředí ustrašeně. Televizní kamery i stovky diváků na Zelničkách hráče Traubenu znervózněly. Po trefě hostujícího kapitána Bittnera dokonce favorit od 9. minuty prohrával. V tu chvíli debaklu nic nenasvědčovalo.

„Byl to velký boj psychiky. Na všech hráčích byla hlavně na začátku vidět velká tíha zodpovědnosti. My jsme díky vedoucímu gól byli hodně nahoře,“ uvedl Ondra.

Jenže Bíla a spol. se po dvaceti minutách uklidnili a během chvíle zápas obrátili. Vyrovnání zařídil Smetka, bleskový obrat vzápětí završil Březina.

„Tým zlomily hrubé chyby, které by zamávaly s každým mančaftem,“ míní Ondra.

„Dvacet minut od nás nebylo dobrých, zbytek zápasu jsme ale byli lepší,“ míní kouč Bíla.

Záložník Vnorov Nikola Absolon po zápase v Hroznové Lhotě

Zdroj: Libor Kopl

„Chtěli jsme napadat rozehrávku soupeře, dávali jsme si pozor na dlouhé balony z pravé strany, kde mají Vnorovy svého nejlepšího hráče. Nám se ho však podařilo pokrýt,“ těší kouče.

Zatímco domácí defenziva fungovala skvěle, obrana Vnorov nedokázala pokrýt útočník Březinu. Osmadvacetiletý fotbalista si podmanil derby. Krátce po změně stran zvýšil na 3:1, aby vzápětí korunoval svůj excelentní výkon čtvrtým gólem.

Za stavu 5:1 už se utkání v parádní atmosféře pouze dohrávalo. „Na konci jsme to hráli příliš složitě, akce zbytečně přehrávali, ale kluci i tak odvedli výborný výkon a zaslouží pochvalu,“ prohlásil Bíla.

Jeho tým si vítězstvím nad rivalem udržel první místo, za týden ale Hroznovku ještě čeká těžká závěrečná podzimní šichta s Pohořelicemi. Tým z Břeclavska totiž v neděli dopoledne zvítězil ve Velkých Pavlovicích 3:1 a dostal se na druhé místo před Vnorovy. „Snad podzim důstojně dohrajeme,“ přeje si Bíla.

Záložník Vnorov Marek Janoušek po zápase v Hroznové Lhotě

Zdroj: Libor Kopl

Ani Agro ale boj o první místo nevzdává. „Příští týden chceme vyhrát. Pak máme čtyři měsíce na to, abychom se nachystali na jarní odvety. Musíme zanalyzovat, důkladně rozebrat věci a povykládat si. Prostě zjistit, co funguje a co ne, abychom se na jaře mohli porvat o postup,“ dodal Ondra.