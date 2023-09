Zatím marně hledají formu z minulého ročníku. Fotbalisté Velkých Bílovic po letních odchodech klíčových hráčů získali teprve druhý bod, když v pátém kole C skupiny I. B třídy remizovali na hřišti rezervy Baníku Ratíškovice 1:1. „Remíza odpovídá vývoji zápasu,“ řekl po utkání bílovický kouč Ivan Dvořák.

David Ferbar z přímého kopu vymetl šibenici. | Video: Kryštof Neduchal

Podle něj je dělba bodů pro oba celky zasloužená. „Domácí měli optickou převahu, která byla způsobená větším množstvím standardních situací. Měli jsme pár nebezpečných brejků, ale nedotáhli jsme je do konce,“ podotkl hostující trenér.

Ten na Hodonínsku poprvé nasadil i novou posilu Adama Gendiara, který na hřišti vynikal svou rychlostí. „Jedná se o hráče Prievidze. Nastupuje nyní do školy v Brně a u fotbalu chce zůstat. Předseda Laďa Ferbar se přes nějakou známost k němu dostal a domluvili se na angažmá u nás,“ přiblížil Dvořák.

VIDEO: Ratíškovice deklasovaly Mutěnice. Gólman Leznar odstoupil z rozcvičky

Devatenáctiletý záložník rozšířil skupinku vycházejících dorostenců v kádru Velkých Bílovic. „Máme hodně omlazený tým, v Ratíškovicích nastoupili tři hráči ročníku 2004, kteří vyšli z dorostu,“ zdůraznil lodivod.

Zatímco Ratíškovice pálily jednu šanci za druhou, hosté z první vážnější příležitosti skórovali. K volnému přímému kopu si v pětatřicáté minutě stoupl David Ferbar a vymetl šibenici domácí branky. „Víme, že David má výbornou kopací techniku. Přiznám se, že jsem na něj trošku náročný, protože v něm dřímá víc, než na hřišti ukazuje. Přímák ale trefil nádherně, řekl jsem mu to hned po zápase,“ netajil Dvořák.

TO MUSÍTE VIDĚT: Životní trefa Ferbara! Z přímáku vymetl šibenici

Ratíškovicím se rovněž po standardní situaci podařilo před odchodem do šaten srovnat, když hlavičkou překonal gólmana Jiří Imrich. „Poslední dobou se strašně nadřeme na gól. Máme moc šancí, ale nedáváme branky. Ukázal nám to i poslední domácí zápas s Kosticemi. Víme o tom, trénujeme to, ale koncovka se nedaří. Nevím, co se děje,“ kroutil hlavou ratíškovický trenér Tomáš Vacenovský.

Ten s konečnou remízou 1:1 nebyl vůbec spokojený. „Bod je pro nás málo, v první půlce jsme neproměnili čtyři tutovky. Hosté vystřelili dvakrát na bránu,“ mrzelo kormidelníka.

VIDEO: Třaskavé derby nemělo vítěze. Milotice si odvezly ze Svatobořic bod

Podle jeho slov měly Ratíškovice lépe využít letního oslabení soupeře. „Věděli jsme, že Velké Bílovice přišly o klíčové hráče a moc nových posil nemají. O to víc mě mrzí, že jsme nedokázali vyhrát. Je to pro nás obrovská ztráta,“ přiznal Vacenovský.

I béčko Baníku v létě přišlo o svou oporu, když kanonýr Jiří Marcián zamířil do sousedních Vacenovic. „Z áčka k nám zase přišli bratři Bábíčkovi, posílili nás i další hráči,“ nevymlouval se domácí stratég.

PODÍVEJTE SE: Chyběl kousek. Odvážný Lanžhot před skvělou kulisou trápil Zlín

Jeho svěřencům patří po čtyřech odehraných kolech se čtyřmi body deváté místo. V dalším duelu se představí v sobotu od půl páté na hřišti druhého Kyjova. „Bude to těžký zápas, Kyjov zatím neztratil ani bod,“ dodal Vacenovský.

Dvanácté Velké Bílovice, které získaly zatím dva body, v neděli hostí od půl jedenácté dopoledne celek Kostic.

FK Baník Ratíškovice B – TJ Velké Bílovice 1:1 (1:1)

Branky: 42. Imrich – 35. Ferbar.

Rozhodčí: Musil – Adler, Nahodil.

ŽK: Šťavík, Bruce – R. Svoboda, Dvořáček, Tetur.

Diváci: 80.