PODÍVEJTE SE: Záchranářská bitva bez vítěze. Milotice remizovaly s Veselím

Měla to být bitva o pomyslných šest bodů, která výrazně napoví, kdo na konci sezony sestoupí. Fotbalisté Milotic se v propršeném duelu dvaadvacátého kola B skupiny I. A třídy nakonec rozešli s celkem Veselí nad Moravou smírně po remíze 1:1. „Byl to boj. Veselí bylo fotbalovější, my jsme bojovali. Remíza je zasloužená, ale ani pro jeden tým nic neřeší,“ řekl milotický trenér Milan Bidmon.