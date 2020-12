Do sezony vstoupili svěřenci trenéra Marcela Houšky na výbornou. Nejprve doma porazili Ráječko a následně si odvezli tři body z Kuřimi. „Začátek sezony nám vyšel, vyhráli jsme první dva zápasy a postupně se dostávali do fyzické pohody. Pak se ale projevila delší přestávka před startem nového ročníku a začalo nás srážet neproměňování šancí,“ přiblížil zkušený lodivod.

Z dalších šesti soutěžních duelů tak Mutěnice vytěžily pouze dva body za domácí remízy s Bohunicemi a Ivančicemi. „V každém utkání jsme si vypracovali minimálně dvě nebo tři jasné šance. Některé zápasy byly na jednu bránu. Bohužel jsme z toho nedokázali těžit. To nás v těch šesti zápasech sráželo,“ popsal Houška.

Po tříbodovém půstu přišly na začátku října dvě domácí vítězství. Nejprve s rezervou Líšně a následně s Moravskou Slavií. „Na začátku října jsme se znovu zvedli. Hra začala konečně vypadat tak, jak jsme plánovali v přípravě. Kluci dokázali do zápasu přenést nacvičené věci, snížila se chybovost. Konečně jsme začali dávat góly. Pak ale podzimní část kvůli Covidu předčasně skončila,“ mrzelo mutěnického kouče, který v minulosti vedl brněnskou Spartu nebo Břeclav.

Těšit ho může alespoň střelecká produktivita útočníka Marcela Čepila, který v deseti utkáních nasázel šest branek. „Marcel je vynikající útočník. Na krajský přebor nadstandardní. Kdyby na sobě makal ještě trošku víc, už dávno hraje v jiné soutěži. Jeho střelecká potence je výborná,“ vyzdvihl Houška svého útočníka číslo jedna.

Fotbalový kroužek

Poslední soutěžní utkání odehrály Mutěnice 10. října, následovala stopka kvůli vládním nařízením. Po rozvolnění opatření na konci listopadu stihli hráči alespoň pár společných tréninků. „Byl to zase takový fotbalový kroužek, abychom se po měsíci zvedli ze židle a začali něco dělat. Teď vláda zase společné tréninky omezila na skupiny po šesti lidech, takže kluci budou makat individuálně,“ řekl mutěnický stratég, který dřív coby hráč nastupoval za Vyškov či Drnovice.

Zimní příprava hráčům začne 12. ledna. „Doufám tedy, že začne, protože v aktuální situaci není nic jisté. Máme v plánu šest nebo sedm přípravných utkání,“ uvedl Houška.

Následně jeho svěřence čeká kvůli dohrávce pěti podzimních kol porce dvaceti soutěžních střetnutí. „Zápasů bude dost. V posledním roce jsme toho moc neodehráli, tak to snad konečně pořádně začne. Pro všechny to bude náročné, protože máme vložená kola ve všední dny. Kluci si musí vzít dovolenou v práci, jiná možnost není. Hrajeme soutěž, která si to žádá, takže to musíme zvládnout,“ měl jasno zkušený trenér.

Předsezonní cíl, tedy umístit se v první pětce soutěže a předvádět pohledný fotbal, zůstává. „Je to přání, kterého se nevzdáváme. Uděláme všechno pro to, abychom cíl splnili,“ dodal Houška.