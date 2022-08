V poločasové přestávce si domácí dali jasný cíl. „V početním oslabení proti nejlepšímu týmu I. B třídy z loňské sezony se nemá cenu nikam hnát. Nabádal jsem hráče k zodpovědnému bránění. Říkal jsem, že s trochou štěstí můžeme zápas dotáhnout do úspěšného konce,“ praví Málek.

Za Poddvorov včera překvapivě nastoupil i Zbyněk Kršek, který letní přípravu absolvoval s mužstvem Lednice. „Už jsem s ním moc nepočítal. Lednice na něj poslala i nabídku, ale kluby se zatím nedohodly, proto jsme ho ještě využili. Nedokážu říct, zda to byl jeho poslední zápas za Poddvorov nebo u nás ještě půl roku zůstane. Je to mladý hráč a všechno má teprve před sebou, i kdyby do Lednice nepřestoupil, v zimě o něj jistě bude zájem i jinde,“ nedělá si starosti poddvorovský trenér, jehož svěřenci po výhře 5:3 v penaltovém rozstřelu nastoupí v dalším pohárovém duelu proti Mutěnicím.

Svatobořice - Dubňany

O další překvapivý výsledek se postaral Spartak Svatobořice. Ten na svém domácím hřišti vyřadil po výhře 3:0 účastníka I. A třídy z Dubňan. „Jsem z toho zklamaný, ale uznávám, že domácí postoupili zaslouženě. Jednoznačně šli více za vítězstvím než my. U našich hráčů mi chyběla komunikace a organizace hry, Svatobořice mají zkušené mužstvo a předvedly výkon, který na nás stačil,“ jmenuje příčiny porážky dubňanský kouč Zdeněk Horák.

Předkolo krajského poháru

Starý Poddvorov (I. B) - Vnorovy (I. A) 2:2 (2:2), 5:3 na penalty. Branky: Čížek, Kašík - Bittner, Růžička.

Svatobořice (I. B) - Dubňany (I. A) 3:0 (1:0). Branky: Maršálek 2, A. Čechovský.

Strážnice (I. B) - Hroznová Lhota (I. A) 0:7 (0:4). Branky: Březina 2, Matyáš 2, Bíla, Gazárek, Domanský.

Šardice (I. B) - Tvrdonice (I. B) kontumace ve prospěch Šardic.

Spartak svoji územní převahu využil po půlhodině hry, když svůj únik zakončil mezi tři tyče Lukáš Maršálek. Po změně stran bylo s hosty ještě hůř. Přímý kop zakroutil v 56. minutě k tyči Adam Čechovský a o tři minuty později hlavou navýšil skóre Maršálek. „Nemůžu říct, že nás domácí nějak zaskočili, hráli jsme s nimi za poslední rok dva přípravné duely. Mají dobrou osu týmu. Staňa s Adamcem tvoří zkušenou stoperskou dvojici, Filip Pochylý organizuje hru ze středu zálohy a v útoku jsou nebezpeční Kačer s Čechovským. Hráli jednoduše, posílali balony za naši a obranu a my jsme to nezvládali,“ přiznává hostující trenér.

Ten si nebral po nepovedeném výkonu žádné servítky. „Včerejší výkon byl hodný pomalu průměrnému týmu z okresního přeboru. Chybělo nám oproti jarní části sedm hráčů. Lukáš Čerňan dostal nabídku z divizního Bzence a Luboš Janík z rodinných důvodů odešel do Kozojídek. Další hráči jsou zranění nebo na dovolené. Nejvíc nám chyběl Tomáš Zelinka,“ krčí rameny Horák.

Zatímco Svatobořice v dalším kole krajského poháru vyzvou účastníka krajského přeboru z Krumvíře, Dubňany mají do startu I. A třídy co zlepšovat. „Máme problémy s defenzivou. Už v závěru jarní části jsem nebyl s prací v defenzivě spokojen. Možná se to změní s návratem Zelinky, ale našemu mančaftu chybí šéf. Poslední vůdce, kterého jsem měl, byl Vlasta Klimek. Ten dokázal mužstvo i na hřišti seřvat, to nám nyní chybí. Jsou dvě varianty, buď budou hráči třikrát týdně trénovat a dostanu do nich taktiku, nebo budou na hřišti dva šéfové, kteří si budou hru organizovat přímo na place sami,“ dodává dubňanský lodivod.

Nejjednodušší cestu z předkola krajského poháru měli fotbalisté Šardic. Tvrdonice se kvůli nízkému počtu hráčů k utkání nedostavily, proto je zápas kontumován. Šardice v dalším kole narazí na nováčka krajského přeboru z Lednice.