Vřesovice na Hodonínsku v sobotu ožijí čilým ruchem, neboť se zde uskuteční 22. ročník turistického pochodu Putování Moravským Slováckem. Chybět nebude tradiční program v podobě poznávání malebné zalesněné krajiny Chřibů a letošní ročník navíc ozvláštní i nový program pro děti. „Před rokem k nám dorazilo 284 pochodníků z šestašedesáti obcí, ale už jsme zde měli i kolem pěti stovek účastníků," řekl Miroslav Vaculík z pořádajícího Klubu českých turistů, odbor Vřesovice.

Vřesovice zvou na Putování Moravským Slováckem. | Foto: se svolením KČT Vřesovice

Startovní centrum bude od osmi hodin dopoledne do jedné hodiny odpoledne v Komunitním centru ve Vřesovicích, cíl pak do pěti hodin odpoledne tamtéž. Návštěvníci si mohou zvolit, zda putování absolvují pěšky či na kole. Chodce čekají distance od 5 do 25 km, cyklisty 14 či 45 km. „Trasy vybíráme tak, že zavedou turisty na krásná místa, a také jsme v areálu Les Parku vymysleli nově program pro děti plný her a úkolů. Na své si přijdou i milovníci vojenské historie, protože obecní úřad zároveň organizuje pietní akt se vzpomínkou na majora Leo Eckera a Slováckou brigádu,“ uvedl jeden z organizátorů.

Děti do třinácti let, jež budou chtít absolvovat nejkratší trať vedoucí Les Parkem k Lesnímu baru a zpět, si u registrace vyzvednou hrací kartu a po absolvování úkolů získají v cíli odměnu. Terén je určený i pro rodiny s kočárky. Delší pěší varianty zavedou turisty třeba na horu sv. Klimenta, skalisko Kozel, zříceninu hradu Cimburk, ke Kazatelně, Koryčanské kapli nebo Zubkově studánce. Cyklisté se podívají při kratší variantě vyjížďky ke skalisku Kozel, studánce U Mísy a na Cimburk, při té delší dojedou přes Koryčany a Jestřabice až k větrnému Bukovanskému mlýnu a zpátky. Klub českých turistů zve na Putování Moravským Slováckem.Zdroj: kct-vresovice.webnode.cz

Pro děti připravili organizátoři i medaile a diplomy. „Máme pro ně připraveny i dárkové tašky plné dobrot. Medaile a diplomy pak dostanou po úspěšném absolvování rovněž dospělí. Tradičně vyhlásíme nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka i nejpočetnější rodinu – ti obdrží věcné odměny. Na závěr se losuje tombola, v níž je na tři sta cen,“ uzavřel Vaculík.

