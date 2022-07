Do sobotního duelu nezasáhla ani jediná posila David Antoš, jenž přišel ze sousedních Milotic. „Bohužel patří mezi zmíněné marody, ale brzy bude v pořádku. Je to rychlostní typ, který umí dávat góly, což nám v jarní části chybělo. Samozřejmě počítám s tím, že si musí nejdříve zvyknout na vyšší soutěž, protože Milotice hrají I. A třídu. Věřím však, že pro nás bude přínos, jak zvýšením konkurence v ofenzivě, tak střílením gólů,“ popisuje trenér novou posilu, která v minulé sezoně zaznamenala v dresu Milotic devět branek.

David Antoš

Jedenadvacetiletého útočníka měl Zemánek v hledáčku již delší dobu. „Davida znám odmalička, v žákovských kategoriích se potkal ve Vacenovicích s mým synem i Davidem Marciánem. Sledoval jsem jeho vývoj a stál jsem o jeho příchod do Ratíškovic. Navíc se s kluky zná, takže nejde do neznámého prostředí,“ vyzdvihuje Zemánek.

Ten vzal do přípravy s A mužstvem i dorostence Davida Sukupa a Michala Uřičáře. „Oba jsou šikovní a dostanou příležitost. Jsem zvědavý, jak se porvou o místo. Na konci letní přípravy si sedneme a vyřešíme, zda budou v kádru pokračovat. Po postupu z okresního přeboru navíc bude hrát v následující sezoně krajskou soutěž i naše rezerva. V tom vidím velkou výhodu, hráči z áčka, kteří nebudou mít větší vytížení, mohou nastoupit i za béčko v kvalitní soutěži,“ netají zkušený stratég.

Mutěnice zahájily přípravu i s Koštuříkem. Cíl je záchrana, říká kouč Houška

I když do začátku nového ročníku zbývají ještě tři týdny, žádné změny už vedení Baníku neočekává. „Na posilování jsme se nijak nezaměřili. Prioritou bylo udržet současný kádr. Před rokem jsme do mužstva dost zasáhli, kluci si na sebe postupně zvykli a teď už to snad přinese i výsledky. Jarní část se nám totiž příliš nepovedla,“ vysvětluje Zemánek.

Další přípravný zápas čeká fotbalisty ratíškovického Baníku v sobotu. „Zajíždíme do Strání, které sestoupilo z divize do krajského přeboru. Další sobotu pak doma přivítáme Osvětimany. Letošní letní příprava je opravdu krátká, odehrajeme tři přípravné duely a hned následuje pohár a začátek krajského přeboru,“ dodává ratíškovický lodivod.