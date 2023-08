V minulé sezoně nastupoval pravidelně za ratíškovický dorost a zkušenosti s mužským fotbalem nabíral v I. B třídě za rezervu Baníku. V letní přípravě však oslovil kouče Petra Zemánka, jenž s urostlým forvardem počítá do kádru prvního týmu. „Jsem za to hrozně moc rád. Vnímám, že v krajském přeboru získám cenné zkušenosti,“ pravil kanonýr.

Odchovanec Baníku, který hrál v mládežnických kategoriích za Hodonín, se sžívá se staronovou rolí. Po třech letech na stoperu se vrátil na hrot. „Prostřídal jsem snad všechny posty, začínal jsem v útoku, ale chvíli jsem dokonce i chytal. V přípravě se mě trenér Zemánek ptal, kde bych chtěl hrát, řekl jsem mu, že se chci vrátit do útoku,“ netajil Toman.

Důvěru realizačnímu týmu vrátil okamžitě. V prvním duelu krajského přeboru nastoupil v základní sestavě a Baník porazil 2:1 Ráječko. Ve středu pak Toman režíroval třemi góly výhru 5:2 na hřišti Vnorov, po níž se Ratíškovice radovaly z postupu do druhého kola krajského poháru. „Očekávali jsme, že Vnorovy nejsou žádní nazdárci, mají šikovné hráče. I když začátek zápasu byl vyrovnaný, postupně jsme se probrali a prokázali rozdíl třídy,“ ohlédl se za duelem.

Baník tak díky jeho gólovým příspěvkům zatím nepostrádá útočnou jedničku Davida Marciána, který odcestoval do Ameriky a k týmu se připojí až v září. „V týmu jsme čtyři útočníci, ale chci všem dokázat, že mohu i v sedmnácti letech hrát v základní sestavě,“ hlásil Toman.

Ten zapadl do nového kolektivu okamžitě. „Zatím mám dobrý pocit, kluci mě do kabiny vzali. Přál bych si, kdyby bylo v týmu víc místních kluků, s nimiž se znám odmalička, ale zatím jsou v dorostu, musím si ještě chvilku počkat,“ podotkl.

Na bývalé spoluhráče však nezapomíná. „Klidně půjdu pomoct dorostu i béčku, když bud potřeba, ale přednost má samozřejmě áčko,“ uvedl Toman.

V jakých patrech tabulky vidí nadějný útočník Ratíškovice v nové sezoně? „Každý tým chce hrát o vrchní příčky, ale bez problému bych se spokojil i se středem tabulky,“ neskrýval.

Tomanovi je jedno, zda pomůže mužstvu v útoku nebo na jiné pozici. S jistotu však tvrdí, že do branky by ani v případě nouze nešel. „Kdyby se v zápase zranil gólman, máme ještě náhradního, ale kdyby musel někdo z pole, určitě by šel chytat Jirka Imrich,“ dodal s úsměvem.