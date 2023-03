Fotbalisté Lednice byli před úvodním jarním kolem krajského přeboru v souboji s Ratíškovicemi jasný favorit. Povedená příprava ani zvučné posily však Moravan ke třem bodům nedovedly. „Utkání se mi hodnotí těžce, protože jsme herním výkonem zklamali. Byli jsme nervózní, kvůli tomu nám chyběla aktivita a důraz v soubojích,“ řekl lednický kouč Milan Volf.

Fotbalisté Lednice (v modrém) doma remizovali 1:1 s Ratíškovicemi. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten postavil do základní jedenáctky všechny tři zimní posily. Radim Kleiber, Filip Grábl ani David Bucňák se však do střelecké listiny nezapsali a radovali se pouze z branky spoluhráče Tomáše Wolgemutha, jenž poslal Moravan ve 28. minutě do vedení. „Dlouho jsme drželi jednobrankové vedení a utkání vedli do vítězného konce. Bohužel jsme taktickými chybami v nastavení nabídli soupeři šanci, kterou využil,“ mrzelo zkušeného stratéga.

Baník se dočkal kýženého vyrovnání v 92. minutě, kdy se prosadil Michal Ševčík. „Místo toho, abychom podrželi balon někde u rohového praporku, chceme dát druhý gól. Při posledním odkopu jsme faulovali na půlce a darovali soupeři možnost standardky. Všichni hráči včetně gólmana naběhli do velkého vápna, míč tam propadl a Ratíškovice vyrovnaly. K této situaci nemělo vůbec dojít,“ zlobil se Volf.

V domácím táboře tak zůstala po prvním jarním duelu mírná pachuť. „Remíza je pro nás zklamání. Ukázalo se, že příprava je úplně jiná než mistrovské utkání. Byl to boj, tvrdá dřina, svou roli sehrála i psychika. Příprava ledacos naznačí, ale neukáže všechno,“ pravil trenér Moravanu.

Spokojenější byl jeho protějšek na ratíškovické střídačce. „Přijeli jsme si do Lednice minimálně pro bod, který jsme si nakonec díky šťastné trefě odvezli. I když si myslím, že jsme z utkání mohli vytěžit daleko víc,“ uvedl hostující lodivod Petr Zemánek.

Toho mrzela především neproměněná penalta Davida Antoše, který před koncem první půle při její exekuci netrefil bránu. „Je to velká škoda, mohli jsme těsně před poločasem vyrovnat,“ litoval šéf ratíškovické lavičky.

Bývalý ligový útočník neměl při skládání sestavy lehkou práci, v Lednici nemohl počítat s Davidem Marciánem, Tomášem Kundratou ani Jiřím Imrichem. „Marcián je náš nejlepší střelec, jeho góly samozřejmě chybí. Bohužel má trable s kolenem a vůbec neví, kdy se vrátí. I Kundrata s Imrichem mají zdravotní problémy, nezbývá než čekat, jak se to vyvine,“ netajil Zemánek, jemuž scházeli i karetně distancovaný Lukáš Kočiš a Adam Skřivánek, který v zimě přestoupil do Bzence.

Realizační tým Ratíškovic potěšil spolehlivý výkon gólmana Zdeňka Dohnálka, který naskočil teprve do druhého utkání v sezoně. Třiatřicetiletý gólman, který pravidelně nastupuje za rezervu v C skupině I. B třídy, dostal mezi třemi tyčemi přednost před Jaromírem Měchurou. „Zdeňa je odchovanec Ratíškovic. Vsadili jsme na něj, protože je hodně komunikativní, potřebovali jsme nově složenou obranu dirigovat,“ vysvětlil brankářovo nasazení kormidelník Baníku.

Ratíškovice, kterým patří po šestnácti odehraných kolech čtrnácté místo, přivítají v dalším kole v sobotu od tří hodin odpoledne lídra krajského přeboru Líšeň B. Nováček z Lednice sehraje ve stejném termínu duel na hřišti třináctého Ráječka.

TJ Moravan Lednice - FK Baník Ratíškovice 1:1 (1:0)

Branky: 28. Wolgemuth – 92. Ševčík.

Rozhodčí: Šenkýř – Jurča, Rosa.

ŽK: Hovězák – Macek, Petrucha.

Diváci: 200.

TJ Moravan Lednice: Prokop - Ruber, Osička, Wolgemuth – Bucňák, Grábl, Simand, Kacr -Hovězák (52. Mach), Pálka (60. Očenášek), Kleiber (83. Černín).

FK Baník Ratíškovice: Dohnálek – Macek (79. Knotek), Kordula, Dobeš, Petrucha, Zemánek (82. Sukup), Nedorostek (72. J. Bábíček), Venclík, Ševčík, Lacko (59. T. Bábíček), Antoš.