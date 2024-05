Nejlepší kanonýr soutěže byl ve dvaadvacátém kole v Nikolčicích vyloučen a dostal stop na čtyři zápasy. První už si v neděli odpykal. „Dostat stop na čtyři utkání za to, že hráč je faulovaný. Podle mě to znehodnotilo závěr soutěže. To je můj názor, každý si to musí přebrat,“ uvedl zkušený stratég.

Ten přiznal, že se v klubu o případném postupu do krajského přeboru baví. „Je to aktuální téma, ale uvidíme, co přinesou další kola. Záleží taky na tom, v jakém stavu budeme mít mančaft,“ netajil Bíla.

Hroznová Lhota by musela v případě postupu doplnit mužstvo. „Dokážu si představit, že do krajského přeboru postoupíme, ale museli bychom posílit kádr a zajistit další věci. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Ale rozhodně nevyhlašujeme, že do toho nejdeme,“ zdůraznil lodivod.

Přesun do nejvyšší krajské soutěže láká i trenéra konkurenčních Kozojídek. „Každý by měl být ambiciózní. Krajský přebor by se mi líbil i přesto, že bych jezdil na zápasy dál. Myslím, že rozdíl mezi A třídou a krajským přeborem určitě je, hraje se tam víc chlapský fotbal,“ podotkl Richard Hrotek.

Proti dalšímu postupu nováčka soutěže však stojí v cestě několik komplikací. „Nemáme mládež, myslím si, že by to nešlo ani nijak udělat. V krajském přeboru musíme mít nejenom žáčky,“ prozradil bývalý prvoligový stoper.

Proto Britterm v případě vítězství nabídku postupu pravděpodobně nepřijme. „Soutěž chceme vyhrát, ale nevím, co by se muselo stát, abychom šli výš. Na devětadevadesát procent určitě nepostoupíme,“ vysvětlil Hrotek.

Ten však ocenil i I. A třídu, do které jeho mužstvo loni postoupilo. „Jednoznačně je pro nás atraktivnější než krajský přebor. Jezdíme na zápasy do vesnic okolo, chodí sem spousta diváků, což by v přeboru asi nechodilo,“ nadhodil kozojídský lodivod.

Jeho minulá zkušenost s postupem do krajského přeboru navíc nedopadla dobře. „Když jsem před lety postoupil do přeboru s Veselím nad Moravou, odešli nám dva hráči, dva se zranili a další dva urazili. Měli jsme pak horší kádr než před tím v A třídě,“ vzpomněl Hrotek.

Kozojídky však bez ohledu na to, jakou budou hrát soutěž, čeká náročné letní období. „Dlouhodobě trénujeme v deseti lidech. Měli jsme nějaké marody, dva kluci studují, na tréninky jezdí až v pátek. Opravdu je velký rozdíl, jestli trénujete v osmi nebo šestnácti lidech,“ neskrýval.

Celek z Veselska tak potřebuje jednoznačně rozšířit kádr. „Bavili jsme se o tom i s hráči, sami říkali, že jsou pro. Ale až čas ukáže, zda se nám to podaří,“ uzavřel Hrotek.