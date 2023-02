Ještě na podzim nastupoval dvacetiletý fotbalista v krajském přeboru, kde oblékal dres Mutěnic. O pár měsíců později už s Líšní naskočil do přípravných utkání proti elitním slovenským celkům – Podbrezové a Košicím. „Nikdy jsem nehrál proti týmům na takové úrovni, bylo to v hodně věcech jiné,“ hodnotí Svoboda.

I přes velký kvalitativní skok oproti dřívějším soupeřům ale mladý záložník v duelech rozhodně nepropadl. „Už jsem v té době byl nějaký týden v tréninku s líšeňským áčkem, takže si myslím, že jsem byl docela připravený a bylo to v pohodě. Samozřejmě jsem cítil některé nedostatky, ale byla to fakt dobrá zkušenost,“ rekapituluje hráč, o kterého měl dřív zájem i Prostějov.

Většinu dosavadní zimní přípravy Svoboda odtrénoval s A týmem, do zúžené nominace na nedávné líšeňské soustředění v Turecku se ale nakonec nevešel. Ve zbytku sezony tak vypomůže spíše béčku, které vévodí krajskému přeboru. „Bavili jsme se o tom s trenérem Milanem Valachovičem a říkal mi, ať na sobě dál pracuji. Zatím to bylo tak, že přes týden jsem vždy trénoval s áčkem a o víkendu hrál většinou s B týmem,“ popisuje.

Místo smutku tvrdá práce

Přestože si na zahraniční soustředění tajně pomýšlel, snažil se vše brát z pozitivní stránky. „Trochu mě to mrzelo, ale nedá se nic dělat, je třeba pracovat a někdy to snad vyjde. To už záleží jen na tom, jak moc budu makat. Takže jsem si to ani tak nebral, trenér líšeňského béčka Michal Kugler má velmi kvalitní tréninky, navíc jsme hráli s kvalitními divizními soupeři,“ podotýká Svoboda.

Čas strávený s druholigovým mužstvem mu dal i cenné poznatky, na jakých aspektech své hry může do budoucna zapracovat, aby se výrazněji prosadil. „Nejvíc mi chybí herní inteligence, kterou vidím, že kluci ze základu mají. Je poznat, že už jsou v Líšni nějakou dobu a hrají pravidelně druhou ligu. Je víc věcí, na kterých bych rád zapracoval, ale snažím se tvrdě makat a dělat co můžu,“ dodává talentovaný záložník.