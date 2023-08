Slavnostní odpoledne chystají v Rohatci na Hodonínsku. Tamní fotbalový klub v sobotu oslaví 95. výročí od svého založení. Největší lákadlo z nabitého programu je exhibiční utkání Staré gardy Slavie Praha proti místnímu celku Slavoj Rohatec. „Srdečně zveme širokou veřejnost, pro kterou je připraven bohatý program,“ řekl rohatecký funkcionář Jakub Rezek.

V Rohatci oslaví 95. výročí fotbalu v obci. | Foto: Slavoj Rohatec

V sešívaném dresu se na Hodonínsku představí legendy pražské Slavie. „Účast nám přislíbili třeba Lukáš Došek, Martin Hyský, David Kalivoda, Tomáš Jablonský nebo Milan Černý,“ prozradil organizátor.

Sobotní program v areálu v Cihelnách začne v deset hodin dopoledne soutěžním zápasem dorostu Rohatce s Dambořicemi. Ve tři hodiny odpoledne přijde na řadu souboj starých gard Rohatce a Dubňana, na který naváže od pěti hodin exhibice tamního A mužstva proti Staré gardě Slavie Praha. Slavnostní zápas komentuje populární fotbalový komentátor České televize Pavel Čapek.

V osm hodin večer je na programu vystoupení devítinásobného mistra světa ve freestyle fotbalu Jana Webera. Po skončení fotbalové show následuje after party s DJ Mil@no. „Celodenní vstupenka stojí 200 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma,“ uzavřel Rezek, který se svým týmem připravil pro děti i skákací hrad.