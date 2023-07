Deník již po skončení sezony informoval o odchodu rohateckého trenéra Viktora Linharta , kterého nahradil na lavičce Rohatce Zdeněk Horák z Dubňan. S ním přišel z Baníku i střední záložník Tomáš Zelinka. „Na příchodu Tomáše má vliv vazba na trenéra Horáka. Je to poctivý kluk, který má stále sportovní ambice. Měl jsem s ním jednání a přesvědčil jsem se, že je to hráč, kterého hledáme,“ prozradil člen výboru.

Vedení klubu se muselo vypořádat s odchodem tří fotbalistů. Jiří Jüstel zamířil do Dubňan, Radek Homola do Nesytu Hodonín a Lukáš Holešinský kvůli studijním povinnostem přerušil kariéru.

Jüstel posílil Dubňany. Proč střelec odmítl Šardice, Mutěnice a divizní Břeclav?

Pro Rohatec bylo stěžejní před novou sezonou získat nového brankáře. „Přivést gólmana byl pro nás primární cíl. Byli jsme domluvení s Daliborem Zemanem ze Bzence, ale nastupuje na dálkové studium a z dohody sešlo. Náhradu jsme našli v Jakubu Hazlingerovi ze Skalice, který se k nám přijel podívat a náš areál ho tak nadchl, že jsme se okamžitě domluvili,“ netajil Rezek.

Slovenský brankář není jedinou rohateckou posilou, která na Hodonínsko zamířila ze Skalice. „Už před covidem jsme se domluvili se Skalicí na spolupráci, jejich prvoligové A mužstvo k nám jezdí trénovat. Od skalického šéftrenéra mládeže jsme dostali tipy na kluky, kteří u nich vycházejí z dorostu a zapadají nám do mužstva,“ vysvětlil bývalý rohatecký fotbalista.

Sigi Team přilákal do Svatobořic-Mistřína 750 diváků. Neskutečné, nechápal Vízek

Ze Slovenska tak kromě gólmana Hazlingera posílili Slavoj ještě defenzivní univerzál František Kajánek a rumunský záložník Lucian Florin Tomele. „Tím, že u nás skončil Radek Homola, Kajánek by mohl po něm převzít pozici defenzivního záložníka. Tomele je křídelní záložník, který hrál i za Holíč, zvýší nám konkurenci na kraji zálohy,“ přiblížil Rezek nové akvizice.

Fotbalové zkušenosti si v Rohatci slibují i od dvaatřicetiletého Richarda Michalce, který přichází rakouského klubu SC Marchegg. „Poslední rok z pracovních důvodů vůbec nehrál fotbal, ale pravidelně hrál v Hodoníně futsal za Tango. Pořídil si v Rohatci dům a všechno směřovalo k tomu, že se k fotbalu může zase vrátit. Je to velmi zkušený fotbalista, který toho v Rakousku spoustu odehrál, věřím, že se rychle dostane do formy,“ přál si funkcionář, jenž v Rohatci vykonává funkci šéftrenéra mládeže.

Lanžhot vítá staronového kanonýra. Z Hodonína se vracím zkušenější, tvrdí Burac

Poslední posilou je útočník Jan Gloz, jenž naposled nastupoval v krajském přeboru v dresu Krumvíře. „Pochází z Rohatce a měl k nám přijít už v zimě, ale v Krumvíři jej ještě přemluvili. Nyní už se přesunul k nám, ale má velmi časově náročné zaměstnání. Naštěstí je to pracovitý kluk, který si i při práci drží sportovní úroveň, což je pro nás důležité,“ podotkl Rezek, který věří ještě v příchod dalšího hrotového útočníka.

Přestože Rohatec před novým ročníkem výrazně posílil, vedení klubu věří, že nové posily do mužstva co nejdřív zapadnou. „Kádr bylo potřeba doplnit a omladit. Víme, že zásah do mužstva je veliký a času na stabilizaci je v letní přípravě málo, ale nikde není napsané, že si to hned nesedne. Trenér Horák má nachystanou přípravu a určitě má mužstvu co dát, záleží na hráčích, jak k tomu přistoupí,“ zdůraznil člen výboru.

Ten věří, že Slavoj naváže na umístění v horních patrech tabulky z minulé sezony. „Na kluky nechceme vytvářet tlak, okolí nás nezajímá, soustředíme se pouze na sebe. Chceme navázat na práci, kterou u nás začat trenér Linhart. Je nám však jasné, že to nejde jen s jedenácti fotbalisty, potřebujeme alespoň sedmnáctičlenný kádr. Náš největší cíl je, abychom přilákali na zápasy co nejvíc diváků,“ dodal Rezek.

Slavoj Rohatec, přestupy:

Odešli: Jiří Jüstel - Dubňany,

Radek Homola - Nesyt Hodonín,

Lukáš Holešinský - přerušení kariéry,

Přišli: Tomáš Zelinka - Dubňany,

František Kajánek - Skalica,

Jakub Hazlinger - Skalica,

Lucian Florin Tomele - Holíč,

Richard Michalec - SC Marchegg (Rakousko)

Jan Gloz - Krumvíř