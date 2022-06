„Hned po zápase jsme se přesunuli do Ratíškovic na hasičskou zbrojnici, kde se slavilo, tančilo, zpívalo, jedlo a pilo až do rána. Všichni jsme si to užili,“ říká s úsměvem jeden z trenérů úspěšné party, Petr Zemánek mladší.

Syn bývalého ligového útočníka Zlína a Drnovic vedl tým společně s Pavlem Vaculou. Společným úsilím pak dovedli ratíškovické dorostence až na vrchol.

„Všichni jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Před sezonou jsme si to dali za cíl, že chceme soutěž vyhrát a postoupit do krajského přeboru. Loni jsme byli po podzimu společně s Hroznovou Lhotou taky první, ale sezonu přerušil covid. Nyní nám po nepovedené první polovině sezony moc lidí nevěřilo, nakonec jsme to dokázali,“ raduje se Zemánek.

Dorostenci Baníku uspěli jenom díky lepšímu skóre, s druhou Lednicí totiž získali shodně padesát bodů a stejně na tom byli i ve vzájemných zápasech.

Oba duely skončili shodně 3:2, pokaždé se radoval domácí tým. „Důležité bylo, že jsme ve třech zápasech po sobě nastříleli Rohatci, Krumvíři a Starému Poddvorovu 44 gólů. Jelikož Lednice skončila sezonu o týden dříve, věděli jsme, že ve Vracově nám stačí jakákoliv výhra,“ říká mladý kouč.

Fotbalové oslavy v Ratíškovicích zpestří Štajner a další bývalé hvězdy Liberce

Hosty nasměroval za vytouženým postupem Viktor Vacula, soupeř ale dál vzdoroval. Klid přinesly až trefy Sebastiana Tomana po změně stran. Ve druhé půli se trefili ještě Profota a Ondrouch. Branka domácího Jana Lopraise přišla pozdě.

„I když na klucích byla v první půli patrná nervozita, nakonec to zvládli skvěle,“ říká Zemánek.

Ratíškovice nyní budou muset poskládat mladší a starší dorost. I letos sice měly dva dorosty, hráči ale byli různě pomíchaní, na věku úplně tolik nezáleželo.

„Věřím, že to problém snad nebude. Samozřejmě víme, že budeme muset týmy vhodně doplnit na třicet kluků. Nyní je nás šestadvacet,“ upozorňuje Zemánek, který povede starší dorost společně s Pavlem Vaculou, mladší ročníky budou mít na starosti Jakub Bábíček a Viktor Šimek.

Do mužů odcházejí Šimon Ondrouch, David Sukup, Michal Uřičář a Michal Šupálek. V Ratíškovicích kromě domácích odchovanců sázejí i na šikovné hráče z nejbližšího okolí. Dres Baníku nosí i kluci z Vacenovic, Vracova nebo Hodonína.