Podle fotbalistů stojí za úspěchy týmu z velké části nový trenér, který odboural stereotypy z minulé sezony a dodal hráčům novou chuť do hry. „Kouč nám dává pořádně zabrat. Dal nám nový impulz, tým se víc semknul a jsme motivovanější. Po těch třech měsících pauzy nás to zase začalo bavit,“ chválil mutěnický kapitán Dalibor Koštuřík, který svojí trefou zajistil výhru v Kuřimi.

Trenér Houška si s hráči sednul a v novém týmu se cítí dobře. Líbí se mu přístup i výkony týmu. „Jsem rád, že se nám v Mutěnicích podařilo vytvořit široký kádr, kde můžu s každým počítat,“ řekl. Ačkoliv první polovina zápasu proti Ráječku nebyla podle jeho představ, hráči plní jeho zadání. „V Kuřimi to byla týmová práce, kde kluci do puntíku plnili, co jsme si řekli, a zasloužili si tři body," hodnotil Houška.

Teď se Mutěnice plně soustředí na nedělní domácí zápas proti Bohunicím, který začíná v pět hodin odpoledne. „Bude to těžký soupeř, k tomu také směřuje naše příprava. Chceme hrát kvalitní fotbal a na každý zápas se soustředit zvlášť,“ komentoval kouč nadcházející duel. Ambice mají vysoké i hráči. „Určitě chceme atakovat přední příčky, pokud dosáhneme na bednu, bude to super," doplnil z pozice týmového lídra Koštuřík. Za týden se pak mutěničtí fotbalisté podívají na hřiště Boskovic.

Víkendové zápasy zároveň napoví o rozložení sil na čele tabulky. Kromě Mutěnic a Bohunic se ve vrchní čtveřici nacházejí také brněnské celky Sparta a Svratka, které se střetnou také v neděli od půl jedenácté dopoledne.

ONDŘEJ MAREČEK