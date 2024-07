Pro předplatitele

Kryštof Neduchal dnes 10:54

První test. Fotbalisté Šardic potvrdili roli hlavního aspiranta na postup do šesté ligy, v prvním přípravném duelu si vyšlápli na účastníka páté nejvyšší soutěže z Ratíškovic. Po vítězné brance kanonýra Davida Šimánka z 90. minuty slavili výhru 3:2. „Bereme to jako běžný zápas, nehledím na to, že jsme porazili celek z vyšší soutěže. Místy nás soupeř logicky přehrával, ale kluci to zvládli,“ řekl šardický trenér Ivan Šerfőző.