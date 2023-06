Svátek fotbalu ve Svatobořicích-Mistříně se povedl. Celebrity z hvězdného Sigi Temu přišlo na stadion Spartaku povzbudit 750 diváků. O zábavu se staraly bývalé fotbalové legendy a především za postranní čárou komentátor utkání Petr Švancara. „Pro Spartak to byla velká událost, všichni jsme se moc těšili. Myslím, že nikdo z kluků si nezahrál před vyšší návštěvou. Přesně tohle jsou akce, kvůli kterým fotbal hrajeme,“ zhodnotil exhibici svatobořický trenér Filip Pochylý.

Slavnostní nástup před exhibicí se Sigi Teamem | Video: Kryštof Neduchal

Výročí fotbalu klubu, který hraje I. B třídu, přilákalo fanoušky z širokého okolí. „Atmosféra tady byla výborná. Nejvíc jsem se těšil na Láďu Vízka, Ivana Haška a Petra Švancaru, zápas byl super,“ sdělil své dojmy Miroslav Štěpánek z Mutěnic.

Slavnostní nástup před exhibicí ve Svatobořicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

K fotbalovým internacionálům se ve Svatobořicích-Mistříně připojili i kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka či televizní moderátor Petr Suchoň. „Takovou diváckou kulisu jsem si nepředstavoval ani v těch nejhezčích snech. Myslím, že to je pro nás pro všechny největší odměna. Akci hodně přidal i skvělý komentátor Petr Švancara, celý Sigi Team bude na Svatobořice dlouho vzpomínat,“ netajil Suchoň, jehož televizní diváci znají ze stanice CNN Prima News.

Televizní moderátor Petr Suchoň hodnotí exhibici ve Svatobořicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

Přestože se jednalo o exhibiční duel, diváci viděli vyrovnané utkání se spoustou pohledných momentů. „Výborná akce, přišlo hodně lidí a hrál se dobrý fotbal. Nejvíc se mi fotbalově líbili Jarda Černý s Patrikem Sieglem, jde vidět, že fotbal pořád někde hrají,“ všiml si Tomáš Luskač ze Želetic.

Na branky si diváci počkali až do druhého dějství, kdy se za Sigi Team prosadili Zbyněk Pospěch a Daniel Švancara. Domácí fanoušky potěšili Dominik Šalša s Pavlem Sklenářem.

Jaroslav Černý hodnotí exhibici ve Svatobořicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

Po závěrečném hvizdu následovaly pokutové kopy, v nichž rozhodující penaltou zařídil výhru Sigi Teamu Ladislav Vízek. „Musím se přiznat, že moc často se nám nestává, že exhibici rozhodnou až penalty. Jsem moc rád, že se toho zhostil Láďa Vízek, i když v zápase z penalty selhal. Myslím, že i domácí brankář byl nakonec trochu nešťastný, že mu dal dvě penalty takový dědeček,“ smál se Horst Siegl.

Penaltový rozstřel mezi Sigi Teamem a Spartakem Svatobořice-Mistřín

Zdroj: Kryštof Neduchal

Olympijský vítěz z roku 1980 si víc než výhry cenil divácké podpory. „Pro nás to byl vrchol třídenního zájezdu na Moravu. Odehráli jsme za víkend čtyři zápasy, ale ve Svatobořicích to byl skutečně vrchol. Myslím, že byli všichni spokojení. Diváci vytvořili neskutečnou kulisu, nemyslím to ze srandy, ale sedm set diváků nechodilo na Duklu Praha ani v první lize. Opravdu jsem koukal jako vyjevený,“ prozradil Vízek.

Faul ve vápně a pokutový kop Ladislava Vízka

Zdroj: Kryštof Neduchal

Na jeho slova navázal i někdejší trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek. „Musím říct, že jsme všichni překvapení, kolik tady bylo lidí, a jaké je ve Svatobořicích nádherné hřiště. Zápas jsme si moc užili, na zdejší atmosféru budeme mít jen nejlepší vzpomínka, snad se sem ještě někdy vrátíme,“ přál si trenér, jenž naposled vedl reprezentaci Libanonu.

Svatobořický gólman Filip Dvořák hodnotí exhibici

Zdroj: Kryštof Neduchal

S dvoudenními oslavami, jejichž součástí byly sobotní turnaje přípravek, místních spolku, soutěžní odpoledne pro děti a taneční zábava, byl nadmíru spokojen i předseda Spartaku. „Akce se povedla, máme ze všech stran skvělé ohlasy,“ těšilo Kamila Maršálka.

Spartak Svatobořice-Mistřín – Sigi Team 2:3p. (0:0)

Branky: Šalša, Sklenář – Pospěch, D. Švancara, rozhodující penalta: Vízek.

Rozhodčí: Malík – Zima, Čikl.

Diváci: 750.

Sigi Team: Suchoň, P. Siegl, P. Siegl ml., I. Hašek, Voříšek, J. Černý, Vízek, Zb. Pospěch, Otepka, H. Siegl, Červenka, Volešák, J. Šmicer, D. Švancara, P. Švancara.