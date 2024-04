O smutných okamžicích mluvil i kozojídský trenér Richard Hrotek. „Na vývoj utkání to nemělo vliv, ale je to strašně nepříjemné. Karla i našeho fanouška všichni známe, snad budou oba brzo v pořádku,“ přál si.

Zatímco podzimní vzájemný duel ovládly Kozojídky 4:1, tentokrát jasně dominoval Trauben. V první půlce zařídili hostům dvougólové vedení Martin Chrenčík se Zbyňkem Smetkou. „Hráli jsme po taktické stránce velice dobře a domácím nepustili do nějakých šancí. Měli jednu střelu za poločas, naopak nám se dařily rychlé brejky, v nichž jsme byli opravdu úspěšní,“ podotkl Bíla.

Po změně stran přidali další branky Martin Matyáš, dvakrát se trefil Březina a debakl 6:0 dokonal v nastavení střídající Miroslav Falešník. „Výsledek hovoří za vše, z naší strany to bylo hodně nepovedené utkání. Směrem dozadu jsme vůbec nefungovali, z šesti gólů jsme minimálně čtyři soupeři dali úplně na talíři,“ mrzelo Hrotka.

Ten vyzdvihl výkon hostujícího mužstva. „Hroznová Lhota hrála výborně, zaslouženě vyhrála. Pokud jsme pomýšleli na úspěch, museli bychom předvést nadprůměrné výkony. Bohužel tam byly výkony podprůměrné, možná až žalostné,“ neskrýval domácí kormidelník.

Britterm kromě ztráty bodů sužuje i početná marodka, v nedělním duelu měl k dispozici jen tři náhradníky. „Po každém zápase počítám, kolik lidí bude hrát příště, abychom vůbec solidně potrénovali,“ zdůraznil Hrotek.

Kozojídky i po osmnácti odehraných zápasech drží se čtyřiceti body první místo, druhá Hroznová Lhota se však dotáhla na rozdíl tří bodů. „Myslím, že to bude ještě zamotané. První čtyři mančafty určitě budou ztrácet, i když Kozojídky mají výhodu všech utkání na domácím hřišti,“ pravil Bíla.

Ten pochválil za všechny aktéry skvělou kulisu, kterou vytvořilo tisíc diváků. „Pro všechny, co dělají fotbal, je to mimořádná událost. Na I. A třídu to byla opravdu velice dobrá atmosféra,“ dodal šéf hostující lavičky.

Kozojídky v příštím kole hostí v neděli od deseti hodin dopoledne rezervu Vyškova, Hroznovou Lhotu čeká ve stejný den od půl páté odpoledne derby ve Vnorovech.