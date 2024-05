Osmnáctiletý forvard nastřílel v sezoně už patnáct branek a patří mu třetí místo v tabulce střelců. „Dotahuje se na čelo tabulky kanonýrů, ale dá se z něj vytáhnout ještě víc. Na hřišti je ho opravdu cítit, navíc má na jaře své dny, kdy mu to tam padá. Rozhodně je rozdílový hráč,“ chválil Dekař mladého útočníka.

Kozojídky i v nedělním klání čtyřiadvacátého kola trápila marodka. „Sice se nám v minulém utkání vrátili někteří hráči, ale nemohli jsme postavit Kurečku. Obrovský problém nastal u Jardy Zbytka, který měl střevní virózu. Už před utkáním byl bledý jak stěna, na hřišti vydržel něco přes půl hodiny, potom i zvracel,“ prozradil domácí trenér Richard Hrotek.

Přestože Britterm poslal v desáté minutě do vedení Bohumil Vardan, hosté v nastavení první půle Kosířem srovnali. Po změně stran pak nadějný střelec zkompletoval hattrick a Veselí nad Moravou slavilo výhru 3:1. „Soupeř vyhrál zaslouženě, pohybově na tom byl líp. Ve finále jsme mohli dostat ještě víc gólů,“ uznal bývalý prvoligový stoper.

Kromě bodů přišel favorit duelu ještě o dalšího hráče, když byl v pětašedesáté minutě po druhé žluté kartě vyloučen Dominik Vlček. „Další komplikace, protože zase budeme řešit, koho příště postavíme,“ nadhodil Hrotek.

Jeho svěřenci tak po zaváhání ztrácí tři kola před koncem sezony na první Hroznovou Lhotu tři body. „Myslím, že už si to Hroznovka pohlídá. Byl bych rád, kdybychom si s našimi problémy uhájili druhé místo. I to bude úspěch, protože jsme nováček soutěže,“ tvrdil šéf kozojídské lavičky.

Na jeho slova navázal i hostující kormidelník. „Kozojídky mají kvalitu, podle mě už v závěru jara neztratí ani bod. Ale to stejné si myslím i o Hroznové Lhotě. Soutěž skončí o tři body, jak to je teď. Hroznovka teď hraje sice v jiné sestavě, ale je v pohodě a všechny válcuje. U Kozojídek je to na jaře křeč, určitě si to představovaly jinak,“ tušil Dekař.

Podle Hrotka vyhraje Hroznová Lhota I. A třídu zaslouženě. „Někteří trenéři nás favorizovali, ale co teď vidím, opravdu má Hroznovka nejlepší mančaft a zaslouženě soutěž vyhraje. Nám se možná podařilo odehrát jedenkrát po sobě zápas ve stejné sestavě, jinak to pořád musíme točit. Z tohoto pohledu nejsme vůbec schopní konkurovat,“ dodal.

Britterm v příštím kole hostí v neděli od deseti hodin dopoledne Podolí. Veselí nad Moravou, které je se třiceti body jedenácté, přivítá už v sobotu od půl páté odpoledne v dalším derby Vnorovy.