Stejně jako Slovácko přivítalo v derby Zlín, Mutěnice hostily Ratíškovice, tak i fotbalisté Spartaku Svatobořice-Mistřín v prvním zářijovém víkendu odehráli třaskavé utkání dvou odvěkých rivalů. V pátém kole C skupiny I. B třídy svěřenci Filipa Pochylého remizovali se sousedními Miloticemi 1:1. „Myslím, že remíza je zasloužená. I když je to pro nás ztráta, protože na domácím hřišti chceme vyhrávat. Milotice však mají svou kvalitu a moc nám toho nedovolily,“ zhodnotil duel Pochylý.

Fotbalisté Svatobořic-Mistřína (v černém) remizovali 1:1 s Miloticemi. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Milotice, které se utkaly v soutěžním zápase se svým rivalem po několikaleté pauze, vstoupily do zápasu aktivně. „Prvních třicet minut jsme měli výborných, domácí jsme jednoznačně přehrávali. Nechci říct, že jsme měli tutovky, ale opět jsme se ocitli ve třech čtyřech šancích. Minimálně dva góly jsme z nich měli dát,“ tvrdil hostující kouč Přemysl Kovář.

Nejblíž k brance byli hosté po dvaceti minutách hry, kdy zakončení hlavičkujícího hráče skončilo na břevně. Naopak Svatobořice byly z prvního vážnějšího ohrožení soupeřovy branky efektivnější. Odražený míč si na malém vápně našel Pavel Nauš a poslal domácí do vedení. „To je naše klasika, že soupeř z první poloviční šance dá hned gól,“ mrzelo zkušeného stratéga.

Než se Milotice stihly vzpamatoval z inkasované branky, hostující gólman po střele Nauše lovil míč ze sítě podruhé. Rozhodčí však kvůli hře rukou gól neuznal. „Viděl jsem, že se balon od Pavla odrazil do ruky. Rozhodčí to pískl, zlobit se určitě nebudeme. Podle nových pravidel je to těžké, ale ruka tam byla,“ nevymlouval se Pochylý.

Pavel Nauš po utkání s Miloticemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Po změně stran už diktovaly tempo hry Milotice, které oživily hru čerstvými hráči z lavičky. „Udělal jsem tři změny, chvilku to bylo nekoukatelné, ale vůle na naší straně byla,“ podotkl Kovář.

Kýženého vyrovnání se hosté dočkali v devětašedesáté minutě, po parádním zakončení Marka Mikésky. „Musím říct, že gól byl nádherný. I když byl spíš z nešance,“ smál se kormidelník.

Podle domácího trenéra si svou „chvilku“ vybral gólman Filip Dvořák. „Myslím, že u gólové střely Filda trošku zaspal,“ netajil Pochylý.

Přestože závěr utkání patřil Miloticím, diváci se rozhodující branky nedočkali. „Každý bod z venku zvláště ze Svatobořic se musí počítat. Viděli jste, že i za nerozhodného stavu jsem mužstvo tlačil dopředu a chtěl vyhrát, ale bod beru,“ přiznal Kovář.

Tomu derby ve Svatobořicích mnohé ukázalo. „Považuju Svatobořice za tým, který má hrát v I. B třídě do pátého místa. Myslím, že jsme nepropadli, naopak jsme byli herně lepší stejně jako ve všech zápasech. Bohužel máme zatím problémy se střílením branek,“ zdůraznil šéf milotické střídačky.

Marek Mikéska po utkání ve Svatobořicích

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten po utkání ocenil výkon gólového Mikésky. „Celý týden netrénoval, v den zápasu se vrátil z Německa a hrál výborně. První půlku hrál na šestce, druhou držel vzadu obranu,“ chválil Kovář autora trefy.

Spartak chce přerušit čekání na výhru v domácím prostředí v sobotu 16. září, kdy v přímém přenosu ČT sport v projektu Náš fotbal vyzve od půl jedenácté dopoledne Strážnici. „Musíme zlepšit pohyb a mít větší vůli po vítězství. Aspoň si kluci po zápase můžou v televizi potvrdit, že věci, které jim na hřišti vytýkám, nejsou vymyšlené,“ uzavřel Pochylý.

SK Spartak Svatobořice-Mistřín – FK Milotice 1:1 (1:0)

Branky: 26. Nauš – 69. Mikéska.

Rozhodčí: Jurča – Klepáček, Bábíček.

ŽK: Baťa, Maršálek, Pochylý, Staňa – Knotek, Kuchař.

Diváci: 215.