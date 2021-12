Vacenovice mají totiž jedno z nejstarších mužstev v soutěži. „Starší tým v I. A třídě snad nikdo nemá. V dnešní době je problém sehnat kvalitní mladé hráče. Máme sice velmi dobrou základnu přípravek, ale chybí nám žáci i dorost,“ vysvětlil sedmatřicetiletý gólman.

A právě dravé mládí Olejářům v první polovině sezony na hřišti chybělo. „Vzhledem k věkovému složení týmu hrajeme odzadu, žádný hurá fotbal. Po ztrátě soupeře se snažíme dostat míč rychle dopředu a skórovat. Sázíme na co nejpevnější obranu a proměňování brejkových příležitostí,“ přiblížil zkušený brankář.

Defenziva ale tradičnímu klubu z Hodonínska v dosavadních třinácti zápasech taky vázla. Ve statistice obdržených branek je s počtem 46 druhý nejhorší v soutěži. Hůř je na tom jen poslední Velká nad Veličkou, která jich dostala ještě o 15 víc. „Ve spoustě utkání jsme dostali brzký gól, po kterém jsme museli hrát na riziko. Hru jsme otevřeli a buď to vyšlo, nebo ne. Třeba proti Miloticím jsme prohrávali 0:3 a nakonec zápas skončil remízou 3:3. Počet obdržených branek vypadá strašidelně, ale ve finále je jedno, jestli prohrajete 0:2 nebo 0:5,“ uvažoval Jaštík.

Na bilanci dvou vítězství, tří remíz a osmi porážek se podepsala i zranění. „V jeden moment jsme měli pět kluků mimo hru, což je pro nás citelné. Několikrát musel naskočit i trenér. Kdybychom odehráli celý podzim v kompletním složení, mohlo to vypadat jinak. Takhle nám vypomáhali i kluci, kteří v předchozích letech ukončili kariéru. Zranění ale trápila většinu týmů, nechceme se na ně vymlouvat,“ doplnil gólman, který na podzim naskočil do deseti ze třinácti duelů.

Přes zimu plánují Vacenovice kádr posílit. „Chceme přivést dva mladé dravé kluky do ofenzivy. Jinak by mělo mužstvo zůstat kompletní. Nikdo z hráčů neřekl, že končí,“ objasnil Jaštík.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Je to jednoznačně záchrana. Chceme soutěž udržet a jsem přesvědčený, že se nám to povede. Na podzim jsme si v několika zápasech ukázali, že na to herně máme,“ burcoval zkušený gólman.

Vacenovice v nadcházejícím roce oslaví výročí devadesáti let od založení klubu. O to větší motivaci uhájit příslušnost v I. A třídě fotbalisté mají. „Kdybychom spadli, nebyla by to moc dobrá oslava fotbalu. Ideální by samozřejmě bylo postoupit, ale k tomu máme v současné chvíli hodně daleko. Uděláme pro záchranu soutěže vše,“ dodal na závěr Jaštík.