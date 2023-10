PODÍVEJTE SE: Rohatec ovládl šlágr I. A třídy. Kozojídky sestřelil Čech

Překvapivá prohra lídra soutěže z Troubska udělala z nedělního šlágru B skupiny I. A třídy mezi Rohatcem a Kozojídkami bitvu o první místo. Tu díky dvěma trefám Marka Čecha zvládl lépe domácí Rohatec, který porazil ambiciózního nováčka 2:0. „Je to krásné. Kluci samozřejmě tabulku sledují, ale chci na podzim nasbírat co nejvíc bodů a pak se můžeme bavit, co dál,“ řekl rohatecký kouč Zdeněk Horák.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte