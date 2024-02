Rohatec má další posilu ze Slovenska. Tomšej popsal spolupráci se Skalicí

Turbulentní sezonu zažívají fotbalisté Rohatce, kteří patří mezi největší favority B skupiny I. A třídy. Ambiciózní celek byl v zimě aktivní na přestupovém trhu, když přivedl tři nové posily. Cíl pro jarní část je tak jasný. „Tím, že se nám podzim podařil a jsme na špici tabulky, bylo by alibistické, kdybychom se o postup nepokusili. Každopádně do toho jdeme s pokorou, jsme si vědomi sil našich soupeřů a to nejenom Kozojídek,“ řekl předseda rohateckého klubu Rostislav Tomšej.

Předseda Rohatce Rostislav Tomšej promluvil o ambicích, spolupráci se Skalicí i problémech s mládeží. | Foto: Kryštof Neduchal

Vedení Slavoje kromě Filipa Mazucha a Adama Oravce, kteří přišli na startu zimní přípravy, dotáhlo i přestup slovenského fotbalisty Marcela Lašáka. „Jedná se o zkušeného čtyřiatřicetiletého záložníka, který prošel mládežnickými výběry Skalice, osm let byl v Rakousku a naposled nastupoval za Mokrý Háj. Líbí se mu u nás, hned jsme se dohodli,“ těšilo funkcionáře celku, který přezimoval se třiceti body pouze o horší skóre za prvními Kozojídkami. Se zkušeným záložníkem se počítá do středu hřiště. „Je to pro nás alternativa Filipa Vandy, oba jsou hodně podobné typy,“ podotkl. Rohatec hlásí útok na postup. O hráče je zájem z vyšších soutěží, přiznal Horák Příchod dalšího hráče s minulostí ve Skalici není náhodná. „Loni v létě jsme začali spolupracovat se Skalicí, její áčko k nám jezdí trénovat. Víme, že spousta hráčů, kteří se po přesunu z dorostu nedostanou do A mužstva, se rozprchne. S vedením Skalice máme nějakou dohodu, že můžeme tyto kluky oslovit,“ prozradil Tomšej. Rozhodnutí už je pak na hráčích. „Vždycky jim ukážeme, jak to u nás vypadá, podívají se na areál i zázemí. Jsme rádi, když k nám přichází hráči s ambicemi,“ zdůraznil. Příchodem Lašáka se kádr Rohatce pro jarní část uzavřel. „Už žádné změny neplánujeme. Původně jsme vlastně pracovali jen na příchodu Filipa Mazucha, ale samozřejmě nás těší i příchody Lašáka a Oravce,“ uvedl předseda. Tvrdonice opustilo šest hráčů. Ze Slovenska přišly posily, další jsou na cestě Ten navíc počítá, že se po odvetné části vrátí z Bukovan zapůjčení Tomáš Netík a Julian Bajko. „Plánujeme totiž nově založit béčko,“ netajil. Vedení klubu na rozdíl od úspěšného A mužstva netěší situace u mládeže. „Ta nás momentálně nejvíc zaměstnává. Přístup některých dětí a rodičů ke sportu je velké zklamání. Generace je rozmlsaná a málokdo z mladých chce na sobě pracovat, řešíme opravu existenční problémy třeba u dorostu,“ přiznal Tomšej. Zatímco v jiných klubech na Hodonínsku se mládežnické kategorie spojují s okolními obcemi, Slavoj si zatím vystačil sám. „Chceme na tom pracovat dál, nabízíme slušné podmínky pro růst, ale zatím se to nějak nedaří. Výborně nám fungují přípravka s mladšími žáky, starší se dávají nějak dohromady, ale třeba dorost nás trápí,“ pravil. Mustafa míří do Břeclavi: V MSK je to dost podobné Lanžhotu Podle něj se však nejedná o krátkodobou nepříjemnost. „Je to hlubší problém v naší společnosti,“ tvrdil Tomšej. Slavoj už netrpělivě vyhlíží začátek jarní části, kterou odstartuje náročným zápasem na hřišti třetí Hroznové Lhoty. Duel patnáctého kola je na programu v neděli 17. března od tří hodin odpoledne. „Bude to tam hrozně moc těžké,“ uzavřel předseda.

