Kryštof Neduchal dnes 18:45

Další dva odchody. Po přestupu Filipa Mazucha do Lednice opouští rohatecký Slavoj další dva hráči. Filip Konečný zamířil do sedmé ligy, kde bude nastupovat za nováčka z Bukovan, Michal Konečný pak přestoupil do konkurenčního Baníku Dubňany. „Oběma hráčům děkujeme za odvedené služby a držíme palce do nového angažmá,“ napsal Slavoj na svůj facebookový profil.