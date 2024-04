Už před dvěma týdny na půdě Karviné se v nastaveném čase dostal do zakončení, hlavičkou…

Před nedělním utkáním byla poprvé uvedena do provozu nová LED obrazovka, která fanoušky obeznámila s úvodními sestavami, následně informovala o udělených kartách či provedených hráčských změnách. „Je to bomba, na I. A třídu klobou dolů. Moc bych přál Rohatci, aby hrál kraj, protože takových areálů na Brněnsku moc není. Dělá to super prostředí pro fotbal,“ vyzdvihl hostující kouč Zdeněk Polák novou moderní technologii.